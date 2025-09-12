17LIVE¡¢¡ÖVÂçº×¡Á¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ð¡¼7th Anniversary¡Á¡×¤ò9·î26Æü¤Ë³«ºÅ
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥êŽ¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤¬¡¢ V¥é¥¤¥Ð¡¼¥¸¥ã¥ó¥ëÀßÎ©7¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖVÂçº×¡Á¥¤¥Á¥Ê¥Ê V¥é¥¤¥Ð¡¼7th Anniversary¡Á¡×¤ò¡¢9·î26Æü¤ËÅìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖVÂçº×¡Á¥¤¥Á¥Ê¥Ê V¥é¥¤¥Ð¡¼7th Anniversary¡Á¡×
¡û¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇMC¤òÃ´Åö
¡ÖVÂçº×¡Á¥¤¥Á¥Ê¥Ê V¥é¥¤¥Ð¡¼7th Anniversary¡Á¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ä¤°¤é¤ä±ïÆüÉ÷¤Î¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤ªº×¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢V¥é¥¤¥Ð¡¼¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ä¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¡¢¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ëÆ°²è¤ÎÊü±Ç¤ä¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥¯¥¤¥º´ë²è¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖV Âçº×¡Á¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ð¡¼ 7th Anniversary¡Á¡×¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÁíÀª191Ì¾¤ÎV¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Íè¾ìµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢10 Ì¾¤ÎV¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤Î¤Ü¤ê¤¬¥Û¥ï¥¤¥¨¤òºÌ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä³Æ¼ï¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ð¡¼¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ö17LIVE¡×¤Î¸ø¼°ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ö17LIVE¡×¤ÏVTuber´Þ¤àV¥é¥¤¥Ð¡¼»ö¶È¤òÃíÎÏ»ö¶È¤ÎÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯12·î1Æü¤ËV¥é¥¤¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓVTuber¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNexuStella¡×¤òÀßÎ©¡£¡ÖNexuStella¡×¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µ±¤¡×¤Ç´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ëV¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖÉð»ÎÍèÉñ(BUSHILIVE)¡×¡ÖGanGun Girls(¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¡¼¥ë¥º)¡×¡ÖNexuStella Colorful(ÄÌ¾Î¡§¥Í¥¯¥«¥é)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¾§¡¦¥È¡¼¥¯¡¦¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö17LIVE¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à ¤Ë¤ÆÆü¡¹³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖVÂçº×¡Á¥¤¥Á¥Ê¥Ê V¥é¥¤¥Ð¡¼7th Anniversary¡Á¡×
¡û¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¼¥º¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇMC¤òÃ´Åö
¡ÖVÂçº×¡Á¥¤¥Á¥Ê¥Ê V¥é¥¤¥Ð¡¼7th Anniversary¡Á¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ä¤°¤é¤ä±ïÆüÉ÷¤Î¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤ªº×¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÁíÀª191Ì¾¤ÎV¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Íè¾ìµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢10 Ì¾¤ÎV¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤Î¤Ü¤ê¤¬¥Û¥ï¥¤¥¨¤òºÌ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä³Æ¼ï¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥Á¥Ê¥ÊV¥é¥¤¥Ð¡¼¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ö17LIVE¡×¤Î¸ø¼°ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ö17LIVE¡×¤ÏVTuber´Þ¤àV¥é¥¤¥Ð¡¼»ö¶È¤òÃíÎÏ»ö¶È¤ÎÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯12·î1Æü¤ËV¥é¥¤¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓVTuber¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNexuStella¡×¤òÀßÎ©¡£¡ÖNexuStella¡×¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µ±¤¡×¤Ç´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ëV¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖÉð»ÎÍèÉñ(BUSHILIVE)¡×¡ÖGanGun Girls(¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¡¼¥ë¥º)¡×¡ÖNexuStella Colorful(ÄÌ¾Î¡§¥Í¥¯¥«¥é)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¾§¡¦¥È¡¼¥¯¡¦¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö17LIVE¡×¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à ¤Ë¤ÆÆü¡¹³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£