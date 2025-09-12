»°»Í¾¯½÷¡¢¿·¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
»°»Í¾¯½÷¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡×¤ò10·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÀîÅÄ±©Éï»Ò¡ÊVo, G¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️ÀîÅÄ±©Éï»Ò ¥³¥á¥ó¥È
²»³Ú¤ä¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¡£»°»Í¾¯½÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤¬¾¯¤·µß¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤½¤ÎŽ¢¤Ê¤Ë¤«Ž£¤¬¤³¤Î¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»°»Í¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ï¾¯¤·µß¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤¹
¤µ¤é¤Ë»°»Í¾¯½÷¤Ï¡¢10·î13Æü¤ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãMINAMI WHEEL 2025¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£²ñ¾ì¤ÏJANUS¡¢½Ð±é»þ´Ö¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î12»þ30Ê¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡×
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
Pre-Add / Pre-Save¡§https://sunsoogirl.lnk.to/Transistor
¢£¡ã»°»Í¾¯½÷1st ONE MAN LIVE¡Ö¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡×¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Live House ANIMA
»þ´Ö¡§³«¾ì/17:45¡¡³«±é/18:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÁ°Çä¤êÎÁ¶â¡§3,400±ß¡ÊÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È1¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¡¿8·î7Æü(ÌÚ)22»þ¡Á9·î7Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/sunsoogirl/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GREENS 06-6882-1224¡ÊÊ¿Æü12:00~18:00¡Ë
