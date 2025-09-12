MORISAKI WIN¡¢¡È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎEPÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
MORISAKI WIN¤¬¡¢10·î15Æü¤Ë¡È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡ØLOVE SONGS¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
10·î31Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡ß¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡ËW¼ç±é±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤ò¹µ¤¨¤ëMORISAKI WIN¤¬¡¢¡Èº£¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¶Ê¤ò¼«¤éÁª¤ÓÈ´¤¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¶Ê¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÊÌEP¤À¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ©ºî²áÄø¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤¬¿ë¤Ë´°À®¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë½éÎø¤òMORISAKI WIN¤¬¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¿·ºî¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ªMORISAKI WIN¤Ï¡¢10·î15Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅìÌ¾ºå¹¤Ç¡ãMORISAKI WIN JAPAN FLIGHT QUATTRO TOUR¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️EP¡ØLOVE SONGS¡Ù
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÉÊÈÖ¡§COKM-46034
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
¡ÖLOVE SONG¡Ê½éÎø¡Ë¡×
¡ÖLove won¡Çt die¡×
¡Östay by my LOVE¡×
¡ÖLove in the Stars -À±¤¬½ä¤ê°©¤¦Ìë¤Ë-¡×
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãMORISAKI WIN JAPAN FLIGHT QUATTRO TOUR¡ä
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§CLUB QUATTRO SHIBUYA
³«¾ì15:00/³«±é15:30¡¡ÄÉ²Ã¸ø±é¡ª¢¨SOLD OUT
³«¾ì18:30 ³«±é19:00¢¨SOLD OUT
2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËCLUB QUATTRO NAGOYA
³«¾ì18:30 ³«±é19:00
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â0CLUB QUATTRO UMEDA
³«¾ì15:00/³«±é15:30¡¡ÄÉ²Ã¸ø±é¡ª
³«¾ì18:30 ³«±é19:00¢¨SOLD OUT
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë0CLUB QUATTRO HIROSHIMA
³«¾ì15:00 ³«±é15:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§¡ï11,000¡ÊºÂÀÊÍ / »ØÄêÀÊ¡Ë
