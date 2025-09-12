Hilcrhyme¡¢13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMoments¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡£TV¥É¥é¥Þ¡ØUNREAL-ÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹-¡Ù¼çÂê²Î¡ÖEVIL¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¤â
Hilcrhyme¤¬¡¢13ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎHilcrhymeÁü¤ò°ìÊâ¿Ê¤á¤¿ ¡È¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¡É¤ò¸«¤»¤ë¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢11·î3Æü¤è¤êÁ´¹ñ13ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãHilcrhyme TOUR 2025 ¡ÖMoments¡×¡ä¤ÈÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖMoments¡×¤Ë·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤¬¡¢10·î13Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¡ØUNREAL-ÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖEVIL¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¤¡¼¥ô¥©¡¼¡Ë¤Ç¡¢10·î15Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖEVIL¡×¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥É¥é¥Þ¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤âËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡ÖEVIL¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀéÌë°ìÌë feat. Ãç½¡º¬Àô (HY)¡×¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖÂçÃíÌÜ¡×¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£Hilcrhyme¤ÎºÇ¿·¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏDVD¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¡ãHilcrhyme LIVE 2025¡Ö24/7 LIVE¡×¡äÂçºå¸ø±é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖLOVE RAP¡×¡ÖTHE AMBITION¡×¤Ê¤É½é±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢MV¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMoments¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://umj.lnk.to/Hilcrhyme_Moments
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊPOCE-92168¡ËCD+DVD \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊPOCE-12215¡ËCD \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡ÖÀéÌë°ìÌë feat. Ãç½¡º¬Àô (HY)¡×¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Öµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡¦¡ÖEVIL¡×TV¥É¥é¥Þ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¡ÖUNREAL¡ÝÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹¡Ý¡×¼çÂê²Î
¡¦¡ÖÂçÃíÌÜ¡×²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Ø½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê
Â¾¡¢Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¢¡½é²óÈ×DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÖLOVE RAP¡× Live / Hilcrhyme LIVE 2025 ¡Ö24/7 LIVE¡×¡¡
¡¦¡ÖTHE AMBITION¡× Live / Hilcrhyme LIVE 2025 ¡Ö24/7 LIVE¡×
¡¦¡ÖÀéÌë°ìÌë feat.Ãç½¡º¬Àô¡ÊHY¡Ë¡× Music Video
¡¦¡ÖTHE AMBITION¡× Music Video
Â¾¡¢¼ýÏ¿Í½Äê
◾️¿·¶Ê¡ÖEVIL¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë0»þÇÛ¿®
Pre-add / Pre-save¡§https://umj.lnk.to/Hilcrhyme_EVIL
¢¡TV¥É¥é¥Þ¡ØUNREAL-ÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹-¡Ù
À÷Ã«½ÓÇ·¡ß¾®À¾±ÓÅÍW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖUNREAL-ÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹-¡×
Ì´¤«¸¸¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»¨²ßÅ¹¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼
¡û¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡½¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î´ê¤¤»ö¤Ï¡©¡½¡½
Èþ¤·¤¤¹üÆ¡ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦»¨²ßÅ¹¡ÖUNREAL¡×¡£Å¹¼ç¤Î¥ä¥®¥ª¡ÊÀ÷Ã«½ÓÇ·¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»¨²ßÅ¹¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯½¡ºÈ¡Ò¥à¥Í¥Á¥«¡Ó¡Ê¾®À¾±ÓÅÍ¡Ë¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥É¥é¥Þ¤ÎKV¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï
¡Ú©¡ÖUNREAL-ÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹-¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Û¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖUNREAL¡×¤ËË¬¤ì¤ëµÒ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¤é¤Î´ê¤¤¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍÅ¤·¤²¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¹üÆ¡ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹üÆ¡ÉÊ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÈÃí°Õ»ö¹à¡É¤¬Â¸ºß¤·¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ë¥ä¥®¥ª¼«¿È¤â¤¢¤ë´ê¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ºá¿¼¤¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê»¨²ßÅ¹¡ÖUNREAL¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢Ì´¤«¸¸¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»¨²ßÅ¹¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡ûÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë1»þ5Ê¬¡Á¢¨½é²ó¤Î¤ß15Ê¬²¼²¡¤·
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬~
BS¥Æ¥ìÅì¡§10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ30Ê¬~
¡û¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ú¼ç±é¡ÛÀ÷Ã«½ÓÇ· ¾®À¾±ÓÅÍ
¡Ú½Ð±é¡ÛºÙ³·½¡¡À¤¸Å¸ýÎ¿¡¡¹õºê¥ì¥¤¥Ê ¿·Àµ½Ó¡¡ÀÐ¹õ±ÑÍº¡¡²ÃÆ£Âçµ³¡¡ËÜÅç½ãÀ¯ ¡¿ ÂçÍ§¹¯Ê¿
¡Ú¸¶ºî¡Û¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÊÒ»³½¥ ¸¶ºî¡§¥è¥À¥«¥±¥¤ ¡ØÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹ UNREAL¡Ù¡Ê¿·½ñ´Û¡Ë
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ¶¶ËÜ°ì¡Ê¡ÖÁêËÀ¡×¡ÖSolliev0¡×¤Û¤«¡Ë
¡ÚµÓËÜ¡Û ±¨´ÝÜ§¡Ê¡Ö¾Ã¤»¤Ê¤¤»ä¡×¡ÖÆ¨Ë´°å F¡×¤Û¤«¡Ë
¡ÚÈÖÁÈHP¡Û https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/
¡Ú¸ø¼°X¡Û https://x.com/unreal_tvo
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/unreal_tvo
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û https://www.tiktok.com/@unreal_tvo
¡Ú¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û#¥¢¥ó¥ê¥¢¥ë
◾️¡ãHilcrhyme TOUR 2025¡ÖMoments¡×¡ä
2025Ç¯
11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¥Æ¥ë¥µ 16:00/ 17:00
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA 16:30/ 17:00
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª 16:30/17:00
11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡¦·´»³HIPSHOT JAPAN 16:30/17:00
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya 16:00/17:00
11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Zepp Namba 16:00/17:00
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦Zepp DiverCity(TOKYO) 16:00/17:00
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM 16:30/17:00
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦CLUB QUATTRO 16:30/17:00
12·î12Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka 18:00/19:00
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle 16:30/17:00
12·î21Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa 16:30/17:00
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24 16:30/17:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
VIPÀÊ¡¡\13,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿Á°Êý»ØÄêÀÊ¡¿¥°¥Ã¥º¥Õ¥¡¥¹¥È¥ì¡¼¥ó¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¡Ë
2F»ØÄêÀÊ \10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë¡¡
»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\9,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡û¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Hilcrhyme ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Hilcrhyme ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Hilcrhyme ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Hilcrhyme ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Hilcrhyme ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok