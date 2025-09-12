±Â¤Î¡È¥Ö¥Ê¤Î¼Â¡ÉÂç¶§ºî¤ÎÍ½Â¬¡¡ÀÐÀî¤ËŽ¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·Ù²ü¾ðÊóŽ£È¯Îá¡¡ÂçÎÌ½ÐË×¤Î¶²¤ì¤ÇÁá¤á¤ÎÂÐºö¸Æ¤Ó¤«¤±
¤³¤Î½©¡¢¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ê¤ÎÂç¶§ºî¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¯¥Þ¤ÎÂçÎÌ½ÐË×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÐÀî¸©¤Ë¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·Ù²ü¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³²¼ ¼Â¡¹ µ¼Ô¡§
¡ÖÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î¡¢Áá¤á¤ÎÃí°Õ¤òÂ¥¤½¤¦¤ÈÏ¢Íí²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©¤ä³Æ»ÔÄ®¤Ê¤É¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ï¢Íí²ñµÄ¡£
¡Ö¿Í¿ÈÈï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·Ù²ü¾ðÊó¤òÈ¯Îá¡×
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥Ê¤ÎÂç¶§ºî¤Ï¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤ä¿Í¿È»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯°Ê¹ß¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¡¢µîÇ¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç²áµî2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤229·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¼«Á³´Ä¶²Ý¡¦Ìî¾å Ã£Ìé ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¯¥Þ¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¶°úÊª¤Î½üµî¤ÎÅ°Äì¡¢±£¤ì¤ë¾ì½ê¡¢Áð¤à¤é¤Ê¤É¤Îé®´¢¤ê¤Ê¤É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
º£·î¤«¤éË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤Ç½Æ´ï¤ò»È¤Ã¤¿¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£