GRAPEVINE¡¢¼«¿È¼çºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ãSOMETHING SPECIAL¡äÅìÌ¾ºå¤Ç³«ºÅ·èÄê
GRAPEVINE¤¬¡¢¼çºÅ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ãSOMETHING SPECIAL¡ä¤ò2026Ç¯1·î¤ËÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢GRAPEVINE¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤Î¤¢¤ï¤¤¤ËÀø¤à¥Ý¥¨¥¸¡¼¡Ê¡á»í¾ð¡Ë¤¬Áê¸ß¤ËÈ¿±þ¤·¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶Á¤¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²óGRAPEVINE¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°Û¤Ê¤ë3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤Î´¶À¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëMONO NO AWARE¡£¹Å¼Á¤ÊÙ³¾ð¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LOSTAGE¡£¸ÀÍÕ¤È²»³Ú¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¼ÆÅÄÁï»Ò¡ÊBAND SET¡Ë¤À¡£¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️¡ãSOMETHING SPECIAL¡ä
¢¡SOMETHING SPECIAL¡¡GRAPEVINE ¡ß MONO NO AWARE
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë(Ì¾¸Å²°)
³«¾ì / ³«±é¡§16:00 / 17:00
¢¡SOMETHING SPECIAL¡¡GRAPEVINE ¡ß LOSTAGE
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§BIGCAT¡ÊÂçºå¡Ë
³«¾ì / ³«±é¡§18:00 / 19:00
¢¡SOMETHING SPECIAL¡¡GRAPEVINE ¡ß ¼ÆÅÄÁï»Ò¡ÊBAND SET¡Ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§LIQUIDROOM¡ÊÅìµþ¡Ë
³«¾ì / ³«±é¡§18:00 / 19:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á°Çä¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
GRAPEVINE ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô
GRAPEVINE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖBALLGAG¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈHP¡¦SNS¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
◾️¡ãGRAPEVINE TOUR 2025¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¡16:30/17:00
9·î15Æü¡Ê·î¡ËÀçÂæRensa¡¡15:30/16:00
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³CRAZYMAMA KINGDOM¡¡16:30/17:00
¢¡¡ãGRAPEVINE TOUR 2025 extra show¡ä
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì/³«±é¡¡16:15/17:00
9·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¡¡³«¾ì/³«±é¡¡16:00/17:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://linktr.ee/newsgrapevine
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡GRAPEVINE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¢¡GRAPEVINE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È