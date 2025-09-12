SIAMSOPHIA¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëTOYOTA ARENA TOKYO¸ø±é¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡Ü3¥ö·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¤â
2025Ç¯10·î¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSOPHIA¤È¡¢Æ±Ç¯Æ±·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎSIAM SHADE¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈSIAMSOPHIA¤¬¡¢10·î13Æü¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ã2025 SIAMSOPHIA FINAL¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ñÀ×¤Î¶¦±é¤Ë¤·¤Æµæ¶Ë¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬WOWOW¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë3¥ö·îÏ¢Â³¤ÇÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
1995Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ä²ò»¶¡¢ºÆ»ÏÆ°¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢SOPHIA¤ÈSIAM SHADE¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢SOPHIA¤Î¾¾²¬½¼(Vo)¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢SOPHIA¤ÈSIAM SHADE¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈSIAMSOPHIA¤¬2025Ç¯½éÆ¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÎ¾¥Ð¥ó¥É¤À¤¬¡¢¸ß¤¤¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬½é¤á¤Æ¸òº¹¤·¤¿½Ö´Ö¤À¡£
2·î9Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆSOPHIA¡¢SIAM SHADE¡¢¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ô¤¬¡ã1995 SIAM SOPHIA-G¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ10·î13Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢³«¶ÈÄ¾¸å¤ÎÂç·¿¥¢¥ê¡¼¥ÊTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ã2025 SIAMSOPHIA FINAL¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£WOWOW¤Ç¤ÏÆ±¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë3¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆSIAMSOPHIA¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£Æ±¤¸»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿2¥Ð¥ó¥É¤¬»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯´ñÀ×¤Î¶¦±é¤Ë¤·¤Æµæ¶Ë¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£ÆÃÈÖ¡Ø30th Anniversary¡ÖSIAMSOPHIA¡×3¥õ·îÏ¢Â³ WOWOWÆÃ½¸¡Ù
¢§¡ØÀ¸Ãæ·Ñ¡ªSIAMSOPHIA¡Ö2025 SIAMSOPHIA FINAL¡×¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î13Æü(·î/½Ë)¸á¸å4:00¡Á À¸Ãæ·Ñ
ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¡§WOWOW¥×¥é¥¤¥à¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¢¨ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á1¥õ·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈSIAMSOPHIA¤Ë¤è¤ëµæ¶Ë¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã2025 SIAMSOPHIA FINAL¡ä¤Ï¡¢Î¾¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾¶Ê¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¦2·î¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½é¥é¥¤¥Ö¡ã1995 SIAM SOPHIA - G¡ä¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎÅìµþ¸ø±é¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡£
½Ð±é¡§SOPHIA¡¢±É´î(SIAM SHADE)¡¢KAZUMA(SIAM SHADE)¡¢NATCHIN(SIAM SHADE)¡¢½ß»Î(SIAM SHADE)
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯10·î13Æü(·î/½Ë)
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
¢§¡ØSIAMSOPHIA¡Ö1995 SIAM SOPHIA - G¡×¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§11·îÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®Í½Äê
ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á 1¥õ·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦SOPHIA¤ÈSIAM SHADE¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤È¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢2·î9Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ã1995 SIAM SOPHIA - G¡ä¤ÎÊÔ½¸ÈÇ¤òÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¡¢9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤µ¤ì¡¢SOPHIA¤Î¾¾²¬½¼(Vo)¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¡¢SIAM SHADE¤Î±É´î(Vo)¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ß¤¤¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈGaphia(¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë+SOPHIA)¤Î½Ð±é¤â¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î8000¿Í¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
½Ð±é¡§SOPHIA¡¢±É´î(SIAM SHADE)¡¢KAZUMA(SIAM SHADE)¡¢NATCHIN(SIAM SHADE)¡¢½ß»Î(SIAM SHADE)
Áí¹çMC¡§¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯2·î9Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Âçºå¡¡Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
¢§¡ØSIAMSOPHIA¡Ö2025 SIAMSOPHIA FINAL¡×Special Edition¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·îÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®Í½Äê
ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á 1¥õ·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤è¤êÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ã2025 SIAMSOPHIA FINAL¡ä±ÇÁü¤Ë¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡¦¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¡¢30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤È¶¦¤Ëº£¡¢¶»¤ËÊú¤¯ÁÛ¤¤¤Ï¡© ºÇ¿·¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀßTOYOTA ARENA TOKYO¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÃæ¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡©
¡¦SIAMSOPHIA¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î30Ç¯´Ö¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¡¤ê²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤â¸À¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£
½Ð±é¡§SOPHIA¡¢±É´î(SIAM SHADE)¡¢KAZUMA(SIAM SHADE)¡¢NATCHIN(SIAM SHADE)¡¢½ß»Î(SIAM SHADE)
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯10·î13Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¡TOYOTA ARENA TOKYO
¡¡
¢£¡ã2025 SIAMSOPHIA FINAL¡ä
10·î13Æü(·î/½Ë)¡¡Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì TOYOTA ARENA TOKYO
open15:00 / start16:00
½Ð±é¡§SOPHIA¡¢±É´î(SIAM SHADE)¡¢KAZUMA(SIAM SHADE)¡¢NATCHIN(SIAM SHADE)¡¢½ß»Î(SIAM SHADE)
¡¡
