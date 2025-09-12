¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù3¤Ä¤ÎÈëÌ©¡ª¡¡¼Â¤Ï¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»Ë¾åºÇ¤âìÔÂô¤Ê¥¢¥Ë¥á¡É¤À¤Ã¤¿!?¡ãº£ÌëÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡ä
¡¡º£Ìë21»þ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¤Æ¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£1959Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ÎÌ¾ºî¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ä¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÏÃ¤«¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤ËÜºî¡£¤Ê¤¼¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¤Ã¤Èº£Ìë¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤³ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥Ú¥í¡¼¤ÎÆ¸ÏÃ¤ò´ð¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¤È¤¢¤ë¹ñ¤ËÂÔË¾¤Î²¦½÷¡¢¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¹ñÃæ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¾·¤«¤ì¤ëÃæ¡¢Ëâ½÷¡¦¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤Ï¼«¿È¤¬¾·¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¢¤¤¤»¤Ë¡¢É±¤Ë¡È16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢»å¼Ö¤Ç»Ø¤ò»Ø¤·Ì¿¤òÍî¤È¤¹¡É¤È¤¤¤¦¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤ë¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤À¤¬¡¢16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×²¦»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¡£±¿Ì¿¤Î¥¥¹¤ä°¤¤Ëâ½÷¤È¤ÎÀï¤¤¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Ç¤â¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈëÌ©¡¡Û¤È¤Ë¤«¤¯³¨¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è»Ë¾å¡ÈºÇ¤âìÔÂô¡É¤Ê¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿
¡¡¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤Î1ÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤Î³¨¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ì¤âÈþ¤·¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¤¤Ë¹ñÃæ¤Î¿Í¡¹¤¬¹ñ²¦¤È²¦ÈÞ¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£¾ë¤Ë¸þ¤«¤¦ÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤äÇÏ¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÃ¡¹¤ËÊâ¤¤¤¿¤êÃÌ¾Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢²èÌÌ¾å¤Î¡È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¡É¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°µ´¬¤À¡£¤³¤ì¤ò60Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡¡¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤µ¤¹¤é¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Á´ÊÔÄÌ¤·¤Æ¿§ºÌ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬³è¤³è¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤â³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤ÏÅö»þ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î600Ëü¥É¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿Ä¶ìÔÂô¤ÊºîÉÊ¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿¥»¥ë²è¤ÏÌó100ËüËç¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ÎÍº¤Ç¤¢¤ë¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÏÌó11ËüËç¡¢¡ØAKIRA¡Ù¤ÏÌó15ËüËç¡£100ËüËç¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤«´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿ËÜºî¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ70mm¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥á³¦¤ò°ìÊâÀè¤Ë¿Ê¤á¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÚÈëÌ©¢¡Û³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤¿¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É
¡¡¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡£ËâË¡¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿§ºÌÀß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤¿·Ý½Ñ²È¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ì¥¢¤µ¤ó¡£1943Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ¹¡Ù¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¿§ºÌ¤Ï¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤¬²Î¤¦¡ÈÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÁ¥Î¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÀ¤³¦¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤é¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¾è¤êÊª¤À¡£
¡ÚÈëÌ©£¡Û¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ÎÀ¼¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ä¡©¡¡4¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥
¡¡¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤¬¡¢¤½¤Î²»³Ú¡£¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼ºî¶Ê¤Î¥Ð¥ì¥¨²»³Ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í¥²í¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë76Ê¬¤Ï¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥í¥é¤¬²Î¤¦¡Ö¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ç¡×¤ÏÃ¯¤·¤â¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌ¾¶Ê¡£16Ç¯´Ö¼«Ê¬¤¬Ã¯¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿¹¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¶¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÀ¼Í¥¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢²Î¼ê¤ÇÀ¼Í¥¤Î¤¹¤º¤¤Þ¤æ¤ß¡Ê¸½¹ÔÈÇ¡Ë¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬Âç¤¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Ê²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤º¤¤Ï¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¥¢¥ê¥¨¥ë¡¢¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡Ù¥Õ¥¡¡¦¥à¡¼¥é¥ó¡¢¡Ø¥¿¡¼¥¶¥ó¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¤È¡¢Á´Éô¤Ç4¿Í¤â¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÆüËÜ¸ì¤ÎÀ¼¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2024¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¶ÄÍ¿®Ìé¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ç¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¡Ö¥Ñ¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ12Æü21»þÊüÁ÷¡£
