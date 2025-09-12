¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬SixTONES¤ò¸ì¤ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¬¤ë´Ø·¸À¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¡¡¡Önon¡¾no¡×11·î¹æÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡9·î20ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Önon¡¾no¡Ê¥Î¥ó¥Î¡Ë¡×10·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ë½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Áý´©É½»æ¤ËHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡¿LE SSERAFIM¡Ë¡¢ÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤Ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï½Ð¸ý²Æ´õ¡ª¡¡¥Ü¡¼¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä½©¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤¿¾¾Â¼¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¿´¤È¤¤á¤¯É½»æ¤Ë¡£ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢°¦¤¹¤Ù¤¡Ö²á¾ê¤µ¡×¤òÊ»¤»»ý¤Ä¾¾Â¼¤ò¡Ö¡È¡»¡»¤¹¤®¤ë¡É¾¾Â¼ËÌÅÍ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¿¼·¡¤ê¡£¥°¥ë¡¼¥×°¦¤Î¶¯¤¤¾¾Â¼¤¬¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¬¤ë´Ø·¸À¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤ÈSixTONES¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡11·î¹æ¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡¦ÆÃÊÌÈÇ¤È¤â¤Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾¾Â¼¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿Î¾AÌÌ»ÅÍÍ¤Î¤È¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Î¸ü»æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡£¥½¥í¤Ç¡Ö¥Î¥ó¥Î¡×É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¡£¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤È¡¢¥Ü¡¼¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿½©¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÌÌ¤Ç¤ÏÆÃ½¸¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹ ½©¤ÎËÜÌ¿¥È¥ì¥ó¥É ¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¡×¤ª¤¯¤ë¡£¥¢¥¤¥Ó¡¼¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢½©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÉþÁõ¤ò½Ð¸ý¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áý´©É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢LE SSERAFIM¤ÎHONG EUNCHAE¡£ÆüËÜ¤Î»¨»ï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥½¥íÅÐ¾ì¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÇ¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¤Ê¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡ÖHONG EUNCHAE¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¬¤µ¤¯Îö¡£¤È¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ÎHONG EUNCHAE¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤Î¥Î¥ó¥ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂçÆÃ½¸¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¸å´ü¥¹¥¿¡¼¥È¡ª 4·ÏÅýÊÌ ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥ÕÃå²ó¤·10days¡×¤ò¤ª¤¯¤ë¡£¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢¾®ºäºÚ½ï¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÏÅýÊÌ¤Ë½é½©¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤òÃå¤Þ¤ï¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ÆÃ½¸¡ÖÂç³ØÀ¸¤ÎËèÆü¥á¥¤¥¯¤Ï¡ØÎÞÂÞ¡Ù¤¬6³ä¡ª¡×¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÆÃ½¸¡Ö26Â´¡ØÆâÄê¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡ÙºÇÂ®¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡Önon¡¾no¡×11·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¡¢Áý´©¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê9·î20ÆüÈ¯Çä¡£ÆÃÊÌÄê²Á³Æ870±ß¡£
