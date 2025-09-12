ÎëÌÚÊÝÆàÈþ59ºÐ¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡¡»°»ù¤ÎÊì
¡¡½÷Í¥¡¦ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÊÝÆàÈþ59ºÐ¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡º£Ç¯8·î14Æü¤Ë59ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï»¨»ï¡ÖPrecious¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë10·î¹æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÇØÃæ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@honamisuzukiofficial¡Ë
