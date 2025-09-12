¸µÅ´¹©½ê¶ÐÌ³¥¢¥¤¥É¥ë25ºÐ¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÅ´¹©½ê¶ÐÌ³25ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤â¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡º´²ì½Ð¿È¤Ç¸µÅ´¹©½ê¶ÐÌ³¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¤Á¤È¤»¡£SNS¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö»ä¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëgrafan vol.4¡¡¤â¤¦GET¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö²Æ¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@chitose_yoshino¡Ë
