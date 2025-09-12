¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡¢3Ç¯È¾¤Î¶Ø¼ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦
¡¡¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬¡¢29ºÐ¤Ë¤·¤Æ3Ç¯È¾¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÇ¼ò¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉBero¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎø¿Í¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡ª¡©¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Bero¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿
¡¡¥È¥à¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØJay Shetty Podcast¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÃÇ¼ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤¿¸å¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÙEsquire»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥à¤Ï¡¢ÃÇ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¨¤¨¡£¤â¤¦3Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉBero¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Bero¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖBero¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËèÆü¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¡¢¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¤Ë¤ÈÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÊÑ²½¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎø¿Í¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡ª¡©¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Bero¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿
¡¡¥È¥à¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØJay Shetty Podcast¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÃÇ¼ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤¿¸å¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÙEsquire»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥à¤Ï¡¢ÃÇ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¨¤¨¡£¤â¤¦3Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£