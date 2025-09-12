ÅÄÂ¼½ß¤ÈROIROMËÜÂ¿ÂçÌ´¡õÉÍÀîÏ©¸Ê¤¬MC¡¡¿·Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ù9.15ÊüÁ÷
¡¡ÅÄÂ¼½ß¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢ROIROM¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¤¬¥µ¥ÖMC¤òÌ³¤á¤ë¿·Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ9·î15Æü24»þ59Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µSKE48¤Î30ºÐ½÷À¤¬8Ì¾¤ÎÃËÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¡¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ù¤è¤ê
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö³°¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÆâÌÌ¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤À¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢º§³è¡¦Îø³è¥¢¥×¥ê»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÎø°¦ÈÖÁÈ¡£MC¤òÅÄÂ¼½ß¡¢¥µ¥ÖMC¤òROIROM¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¸µSKE48¤Î30ºÐ½÷À¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï8¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¡£
¡¡ÃËÀ¿Ø¤Ï°ì¸À¤âÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢½÷À¤Ï8Ì¾Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÃËÀ¤ÎÆâÌÌ¤ò¿äÍý¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤À¤É¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó=³°¸«¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÁê¼ê¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢½ß¤¤¤ï¤¯¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¡£Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï¡©
¡¡ÅÄÂ¼½ß¡õROIROM¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄÈþµª¤È¤¤¤¦Îø°¦¤Ë°ì²È¸À¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¡£¥Ñ¥Í¥é¡¼¿Ø¤Î±Ô¤¤¿äÍý¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÁªÂò¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ9·î15Æü24»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡£
