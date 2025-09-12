¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ê£³¥Ð¥Ã¥¯¡õ£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ÝÂê»³ÀÑ¤ß ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤
¡¡¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³Àï¤«¤éÃæ£²Æü¡££×ÇÕËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆüËÜ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£°¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥á¥¥·¥³Àï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤È¤â¤Ëº¸WB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¡¡photo by Kazuhito Yamada/Kaz Photography
¡¡»î¹ç´Ö³Ö¤ÏÆ±¤¸Ãæ£²Æü¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬£³ÆüÁ°¤Î´Ú¹ñÀï¤òÆ±¤¸Åì¥¨¥ê¥¢¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¾¤«¤éÅì¤Ø¤ÎÂç°ÜÆ°¤È£³»þ´Ö¤Î»þº¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ÀïÁ°¤«¤éÇÔÀï¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷»î¹ç¤æ¤¨¡¢·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»î¹çÆâÍÆ¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÂç¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»î¹çÆâÍÆ¤Ç¤â¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢º£²ó¤Î£¹·î¥·¥ê¡¼¥º£²»î¹ç¤Ç¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Á°²ó£×ÇÕ°Ê¹ß¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ë¤«¤«¤ï¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂêÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°È¾¤ò£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤ÎÉÛ¿Ø¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¤½¤ÎÌäÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¤¬¸Ä¤ÇÆüËÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡Û
¡¡¤Þ¤ºÁ°È¾¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸½ºß¤Î´ðËÜÉÛ¿Ø¤È¤¹¤ë£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ£²Æü¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤ÏÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬Ì³¤á¤¿¤¬¡¢±¦WB¤ËË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Î¾WB¤Ë½ã¿è¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï°ËÅì½ãÌé¤ò±¦WB¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó°Ê³°¤Ç¥·¥ã¥É¡¼µ¯ÍÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¶ð¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»öÁ°¤Ë¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Åö½é¤«¤é¤³¤Îµ¯ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Æ¥¹¥È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢´ðËÜÉÛ¿Ø¤Î£´¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤òºÎÍÑ¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉÛ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¾¡Éé¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£WB¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿¦¤¬±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î16ÈÖ¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡¢º¸¤Ë¤ÏËÜ¿¦¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¤Î18ÈÖ¡Ê¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Õ¥¹¥Æ¥ó¡Ë¤Ç¡¢ÊÒÊý¤Î¥µ¥¤¥É¤Î¤ß¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼·Ï¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥³¡¼¥È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢£±ÂÐ£±¤ÇÁê¼ê¤òÇí¤¬¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤¹Æ°¤¤Ç¥º¥ì¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬Í¥°ÌÀ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤è¤ê³ÆÁª¼ê¤Î¸Ä¿ÍÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤âÁ°¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½øÈ×¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬Áê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Î¤Ê¤«¡¢°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Îº¸¥·¥ã¥É¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¡Ê10ÈÖ¡Ë¤À¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë´Øº¬Âçµ±¤ò»î¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Æ¿ôÅªÍ¥°Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¡¢Èà¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¹¤ò²óÈò¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥à¡¼¥¹¤ÊÁ°¿Ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤âÎëÌÚÍ£¿Í¤¬Æ±¤¸Ìò³ä¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Á¡¢Î¾¤È¤â¤Ë¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¡ÚWB¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼ÇÛÃÖ¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¡Û
¡¡·ë¶É¡¢¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹¶·â¤¬³èÀ²½¤·¤¿º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏWB¤Î18ÈÖ¤âË¾·î¤È¤Î£±ÂÐ£±¤ÇÍ¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤â18ÈÖ¤ÎÆÍÇË¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬¼«¿Ø¤Ç£µ¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£µ¡Ý£´¡Ý£±¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼é¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤¬¥á¥¥·¥³Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸Ä¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤Ã¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ¤Ç¤Ï¼ÂÎÏÅª¤ËÆüËÜ¤¬¾å²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤â³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¤½¤Î»î¹ç¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤á¤Ð¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥óÊÔÀ®¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÉÛ¿Ø¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ·½â¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°È¾¡¢Î¾WB¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢·×£¹ËÜ¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê±¦¥µ¥¤¥É¤¬£´ËÜ¤Ç¡¢º¸¤¬£µËÜ¡Ë¡£Æ²°ÂÎ§¡¢»°ãø·°¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥á¥¥·¥³Àï¤ÎÁ°È¾¤Ï¥¯¥í¥¹¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ì¤Ð¥µ¥¤¥É¹¶·â¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ¾¥µ¥¤¥É¤«¤éÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¥á¥¥·¥³Àï¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤âÁ³¤ê¡£¥á¥¥·¥³Àï¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤äÂÐºö¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¼«¿Ø¤Ç£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼é¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢WB¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ÏÈ¾¸º¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Âç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤Þ¤ë¡£ÆüËÜ¤Î£±¼ºÅÀÌÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¸²Ãø¤ÊÎã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢£¹·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î£²»î¹ç¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÎ¾WB¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÛ¿Ø¤Î¶¯¤ß¤È¤½¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤ËÌ·½â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥óÊÔÀ®¤ÇÀï¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³Àï¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¹¶¤áÂ³¤±¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤É¤ª¤ê¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤¤¤º¤ì¸²ºß²½¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¸½¾õ¤Î£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥¢¥ë¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£¡Ú£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ï°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Û
¡¡°ìÊý¡¢¸åÈ¾¤ËºÎÍÑ¤·¤¿£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¡Ê¼éÈ÷»þ¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿Åö½é¤«¤éÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºòÇ¯£³·î21Æü¤ÎËÌÄ«Á¯Àï¡Ê£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ñ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÇËÃ¾¤·¤¿¤Þ¤Þ¤½¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÀï¤Ã¤¿¤½¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤Éµ¡Ç½À¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¼¡¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡Ê2024Ç¯£¶·î£¶Æü¡Ë¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÎ¾WB¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢µÞ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢£±ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°Àþ¤Î¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤òºÎÍÑ¤¹¤ë»þ¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁê¼ê¤ËÁ°¤«¤é¥Ï¥á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¼éÈ÷¤Î°ÂÄêÀ¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Î¸åÈ¾¤ÎÎôÀª¤Ï¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°¼Ô¤ÎÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Âå½þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÆüËÜ¤Î¸åÈ¾¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï£¸ËÜ¤ÈÁ°È¾¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥É¹¶·â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤âºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤Ç£²ÅÙ¤Î¹¥µ¡¡Ê21Ê¬¤ÎË¾·î¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤È¡¢45Ê¬¤Îº´Ìî³¤½®¤Î¥ß¥É¥ë¡Ë¤òºî¤Ã¤¿Á°È¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤òÁ°Àþ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¹¶·âÌÌ¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è°Ê³°¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤¬ºÇ¸å¡£¹ñÆâ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¥«¥Ê¥ÀÀï¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤À¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯£¹·î¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤È¥È¥ë¥³Àï¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Î¶â»úÅã¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤¢¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤«¤éÌó£²Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤À¤±¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤È£×ÇÕÍ½Áª¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¸½¼Â¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âå½þ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡£³¥Ð¥Ã¥¯¤â£´¥Ð¥Ã¥¯¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬»³ÀÑ¤¹¤ë¸½¾õ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ£×ÇÕËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤ËÀï½Ñ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Î©¤ÁÊÖ¤ë¾ì½ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£