4·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¡£¤½¤ì¤«¤éÌó5¥«·î¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î11Æü¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿ÀÐ¶¶¤Î¡È¶á¶·¡É¤Ë¿´ÇÛ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áá´üÈ¯¸«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÐ¶¶¤â¡Ö¾¯¤·°Â¿´¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¤ÎÊ»È¯¤â¤ï¤«¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÅêÍ¿¤È¿©Æ»¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶á±Æ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÎÂÎ³Ê¤Î¤è¤µ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¡¢È±¤âÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐ¶¶¤Î¡É·ã¥ä¥»¡É¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢ÍÆÂÖ¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬X¾å¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¤Î·ã¤ä¤»¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤è¡£ºÙ¤¤Â¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁÔÀä¤ÊÆ®¤¤¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡Õ
¡ÔÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤óÂºÙ¤¹¤®¤ä¤í¡Ä¤á¤Á¤ãÁé¤»¤¿¡Õ
¡ÔÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¤ÎÁé¤»¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¸·¤·¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£Â¤âºÙ¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À²óÉü¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¡Õ
¡Ô¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¹ë²÷¤Ê¾Ð¤¤¤¬¸«¤¿¤¤¡£º£¤ÏºÙ¤¤¤±¤É¡¢°ìÊâ¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡Õ
º£¤Ï°ì¿Í¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÀÐ¶¶¤À¤¬¡¢¤Ä¤¤¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëºÊ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê59¡Ë¤À¡£
ÀÐ¶¶¤ÈÎëÌÚ¤Ï¡Æ98Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸å3¿Í¤ÎÌ¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤¬¡Ç21Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Î¥º§ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤³¤È¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÎëÌÚ¤ÏÀÐ¶¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¢Âð»þ´Ö¤òÊó¹ð¤µ¤»¡¢»Å»ö¾å¤Î²ñ¿©¤Ç¤â¿¼Ìëµ¢Âð¤ÏNG¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤â¡ØÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÃç¤è¤¯¤¹¤ë¤Ê¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¤¯¤®¤ò»É¤¹¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡È»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡É¤È¤·¤Æ½êÂ°½÷Í¥¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¡È½÷Í¥¶È¤òË¸¤²¤ëÉ×¤ÎÂ«Çû¡É¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§¤ÎÁ°Ç¯¤Ë»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ô»ä¤â¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¡£ÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¼Ö¤ÎÃæ¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¾å¤Î2¿Í¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Âð¤òÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢190Ê¿ÊÆ¤â¤¢¤ë4LDK¤Î¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«¼¼¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µç¶þ¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê±ÇÁüÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à2¿Í¤À¤¬¡¢·è¤·¤ÆÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ïº£¤âÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥º§¸å¤â¡ÈÀÐ¶¶À«¡É¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î¥º§¸å¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¬¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤ÇÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¡ØÍÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡Ù¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Æ±¼Ò¤Î½÷À¼Ò°÷¤È²ñ¿©¤·¤¿ºÝ¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥¯¥Ï¥é»ö°Æ¤Î¡ØÍÎÏ½Ð±é¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜ¿Í¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁûÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²óÉü¤·¤Æ¤âº£¸å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»öÌÌ¤Ç¤â¶ìÆñ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Î¥º§¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢20Ç¯°Ê¾å¤È¤â¤ËÊë¤é¤·»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¤Î¶»Ãæ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡¼¡¼¡£