¡Ú¥×¥íÌîµå¡Ûµå³¦°ì¤Î¾®Ê¼¡¢¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤ÎÀ¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«
À¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡µå³¦ºÇ¾®¤Î¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¨¡¨¡¡£¤³¤Î·ÁÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢À¾Éð¤ÎÂìß·²Æ±û¤ò¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£Ç¯¡¢¥°¥ó¤ÈÁý¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½éÁª½Ð¡Û
¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¡¡photo by Koike Yoshihiro
¡¡¥×¥íÆþ¤ê£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ê£¹·î10Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë105»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.235¡¢½ÐÎÝÎ¨.295¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥°£¸°Ì¥¿¥¤¤Î16ÅðÎÝ¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ä¥»¥«¥ó¥É¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¼éÈ÷¤òºÆ»°¸«¤»¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â´ÆÆÄ¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬......⁉︎¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÈ´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ÈÌîµå¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Øº¬³Ø±à¡Ê¿·³ã¡Ë¤«¤é2021Ç¯°éÀ®£²°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Î£µ·î13Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ°ì·³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿º£µ¨¡£¥»¥«¥ó¥É¤ä¥·¥ç¡¼¥È¤Çµí¼ã´Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂìß·¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÄ¶¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢£¸·î11Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤ÎÇØÁö¥¥ã¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó°ì»àÆóÎÝ¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±¤¬Êü¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ÎÂìß·¤Ï°ìÄ¾Àþ¤ÇÇØÁö¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÄ¾Àþ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡ØÊá¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊá¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ê¤È¸À¤¦¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£Îý½¬¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤¦¥Õ¥é¥¤¤òÂç°ú¡Ê·¼¼¡¡Ë¥³¡¼¥Á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤òÊá¤Ã¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ÎÂÇµå¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ú¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡Û
¡¡Âìß·¤Î°µÅÝÅª¼éÈ÷ÎÏ¤Ë²¿ÅÙ¤â¶ÃØ³¤µ¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢º£µ¨À®Ä¹¤ÎÀ×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂÇ·â¤À¡£
¡¡Ç¯´Ö°ÂÂÇ¿ô¤Ï2023Ç¯¤¬£³ËÜ¡¢2024Ç¯¤Ï22ËÜ¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÂÇÎ¨£±³äÂæ¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë72°ÂÂÇ¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÇÂª¤¨¤Æ¥Ñ¥Á¡¼¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¤Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤«¤é³ÎÎ¨¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤«¤é¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»î¹ç¤Ç¤â²¿µå¤â¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÈ¯¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î½¸ÃæÎÏ¤È¤«¡¢Îý½¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Âìß·¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤À¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡õÂÎ½Å65¥¥í¤ÎÂÎ¶í¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤âº£¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á´À¹¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âìß·¼«¿È¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â°ì·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ"¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý"¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¯¤é¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÎÏÇ¤¤»¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤µ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢Â¤ÈÏÓ¤ÎÆ°¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤ß¹ç¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤»¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Îý½¬¤ÎÃÊ³¬¤«¤é°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú°¤¤ÊÊ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Æñ¤·¤¤¡Û
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ïº£µ¨³«ËëÁ°¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¿·Ç¤¤Î¿Î»ÖÉÒµ×Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Î»Ö¤µ¤ó¤Ë¡Ø³ÎÎ¨¤¬°¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤ÎÃÙ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤é³ÎÎ¨¤¬°¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢»î¹ç¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ïµ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø»×¤¤¤¤êÂÇ¤È¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¤Ç¤â¡¢¡Ø¤É¤ó¤Êµå¤¬Íè¤Æ¤â¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Îý½¬¤Î£±µå£±µå¤«¤é»¨¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ø±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤½¤¦¡Ù¤È¤«¡Ø»×¤¤¤¤ê¿¶¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âìß·¤Ï»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Á°Â¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¤È¤«¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Ò¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤«¡¢¸«¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§Åª¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢Âìß·¤Ë¤Ï°¤¤ÊÊ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆ°¤¤ÎÍýÁÛ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂÇ·âÆ°ºî¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤´¤È¤ËÍýÁÛ¤òµá¤á¡¢°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤¬Âìß·¤Ë½èÊý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¼«¿È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Ä¤ËÅö¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¸÷ÌÀ¤È¤¤¤¦¤«......¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä´»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å²¼¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤é¡¢Åö¤¿¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î1ËÜ¤Ï·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤âÂÇÎ¨¤Ç¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Í×¤Ï"¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð"¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥º¥ì¤ë¤·¡¢²¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð´éÉÕ¶á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤¬¥³¥í¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÍýÁÛ¤Ë¶á¤¯¡¢¶á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ú¾®¤µ¤¤ÂÎ¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡Âìß·¤Ï¡¢¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤Î»ØÅ¦¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤¤¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¿Ä¤ËÅö¤Æ¤Æ¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Êµå¤Ç¤â¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥Ã¥È¤òºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç½Ð¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤ËÌµÂÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±Åêµå¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âìß·¤È¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤À¡£Âìß·¤Î¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤Ï171¥»¥ó¥Á¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó28ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Âìß·¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ØÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ÂÎ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼þ°Ï¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤ÎÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡£Âìß·¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£Âìß·¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬´ÊÃ±¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷ÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âìß·¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÇ½ÎÏ¤ò¤É¤¦ÍÜ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âìß·¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£