¡ÚÌîµå¡Û¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏBC¿ÀÆàÀî¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ¡¢µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹
¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§µð¿Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬BC¥ê¡¼¥°¤ÇÆó´§²¦¤Ë¡Ö£±Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡ä¡ä¡Ë¡Ú¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤¿»î¹ç¤Ç¤â³èÌö¡Û
¡¡ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç£³¥Á¡¼¥à¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡¦BC-West¤Ï¡¢£¹·î£·Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×Àï¤Î¼ºÂ®¤â¤¢¤ê¡¢°ì»þ¤ÏBC¿®Ç»¥°¥é¥ó¥»¥í¡¼¥º¤Ë¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Î£³Ç¯´Ö¡¢µð¿Í¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤À¡£³«Ëë¸å¤Î£µ·î¤ËBC¿ÀÆàÀî¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¡Ê18ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤ÈÂÇÅÀ²¦¡Ê58ÂÇÅÀ¡Ë¤ÎÆó´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤ò·ü¤±¤¿£·Æü¤Îºë¶ÌÉðÂ¢¥Ò¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥ºÀï¤â¡¢£´ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¤Ç½Ð¾ì¡£¡Ö¤½¤ÎÁ°Æü¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇËÞÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â¸ú²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢15ÂÐ£³¤ÎÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤¿¿®Ç»¤¬ÇÔ¤ì¡¢ºÆ¤Ó£±°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿BC¿ÀÆàÀî¤¬Í¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°²¦ºÂ¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÈÎ©ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏºòÇ¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ò¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤ò»¾¤¨¹ç¤Ã¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤éËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡2022Ç¯¡¢µð¿Í¤Ë²ÃÆþ¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸«¤¿Ëþ°÷¤Î´Ñ½°¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.272¡¢23ËÜÎÝÂÇ¤È³èÌö¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ì·³¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤¿2023Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤«¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢2024Ç¯¤Ï¤ï¤º¤«20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.169¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢£µ·î¤ËBC¿ÀÆàÀî¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÚNPB¤è¤ê´Ä¶¤Ï²á¹ó¤À¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡Û
¡¡º£µ¨¤ÏÅìÀ¾£²¥ê¡¼¥°¡¢£¸¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡£Á´52»î¹çÀ©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤¦Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢NPB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌ´¸«¤ë¼ã¼ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£10·î¤Ë34ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬¤Ò¤È²ó¤ê°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÍ¤â¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¤ä¤ì¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤é¤ÎÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤¬Â³¤¯ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤À¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë²áÌ©¤Ê»î¹ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÌîµå¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¼«Ê¬¤¬³èÌö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤ë¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢ËèÆüÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ëµå¾ì¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¡£SNS¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤äÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À°Û¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â»Ç¤¨¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±óÀ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î"¤ª·è¤Þ¤ê¥³¡¼¥¹"¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤¹¤°¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢´Ñ¸÷¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»³Íü¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¿Âç¤¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢±óÀ¬¤Î»þ¤ÏËè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡Û
¡¡BC¿ÀÆàÀî¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¤é¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢½çÄ´¤Ë¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿È¿¾ÊÅÀ¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃæÈ×¤Þ¤ÇBC-West¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ê¡¢Á°Ç¯²¦ºÂ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬......¡£½ªÈ×Àï¤Ë¤«¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¼ºÂ®¡£¾¡¤Æ¤Ð¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë£¹·î£¶Æü¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËBCºë¶ÌÉðÂ¢¤ËÇÔ¤ì¤Æ£²°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÀï¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡ÖÁ°Æü¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²È¤Ëµ¢¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Í¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢ºÆ¤Óµå¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤£±Æü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊºÇ½ªÀï¤ÏÀè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ15ÂÐ£³¤Î²÷¾¡¡£BC¿®Ç»¤¬ÇÔ¤ì¤ÆµÕÅ¾¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬²ÃÆþ¤·¤¿º£Ç¯¤â¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯ºßÀÒ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¡£µð¿Í»þÂå¤Î2023Ç¯¤âÆó·³Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤Î·Ð¸³¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡ØÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î»×¤¤¤ÇÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¹â¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤Íê¤â¤·¤¤À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëBC¿ÀÆàÀî¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î¤¢¤¯¤Ê¤¾¡Íø¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÊó¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Ç®¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÌÌõ¡§²¬粼ºÚÊæ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼
1991Ç¯10·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¦¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼½Ð¿È¡£³°Ìî¼ê¡£2012Ç¯¤ËMLB¥É¥é¥Õ¥È£³½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ97°Ì¡Ë¤Ç¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¥×¥íÆþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¿ô¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ø¡£2020Ç¯¡¢2021Ç¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤È¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£2022Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£2023Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2025Ç¯£´·î¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£