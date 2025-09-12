¡ÚµÈÌî²È¡Ûº£Ç¯¤â¡Ö·î¸«µí¤È¤¸¡×¥·¥ê¡¼¥ºÈ¯Çä¡¡¥Á¡¼¥º¡¢¤Í¤®¥é¡¼Ìý¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÔÐ§¡õ¸æÁ°¡Õ¡¡¡ÈÌµÎÁ¡É¤Ç¤´ÈÓÁýÎÌ¡õ¤ªÂØ¤ï¤ê¤â
¡¡µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡ÖµÈÌî²È¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡×¤È¡Ö·î¸«µí¤È¤¸¸æÁ·¡×¤ò9·î12Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·î¸«µí¤È¤¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¸æÁ·¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯¤ËÐ§¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡×¤ÏµíÆù¤òÍñ2¸Ä¤Ç¤È¤¸¡¢ÆÃÀ½¤Î¤¹¤¤ä¤¤À¤ì¤ò²Ã¤¨¤Æ¤´ÈÓ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿°ìÉÊ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íñ²«¤¬1¸Ä¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·î¸«µí¤È¤¸¸æÁ·¡×¤Ï¡¢ÃòÅ´¤Ç¤Ç¤¤¿¾®·¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¡Öµí¤È¤¸¡×¤È¡¢¤´ÈÓ¡¢À¸Íñ¡¢ÄÒÊª¡¢¤ß¤½½Á¤Î5ÉÊ¤¬¸æÁ·»ÅÎ©¤Æ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥´¡¼¥À¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¢¥ì¥Ã¥É¥Á¥§¥À¡¼¤Î¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¥Á¡¼¥º¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«µí¤È¤¸¸æÁ·¡×¡¢¥Í¥®¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ä¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¤Í¤®¥é¡¼Ìý¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤Í¤®¥é¡¼Ìý·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡×¤È¡Ö¤Í¤®¥é¡¼Ìý·î¸«µí¤È¤¸¸æÁ·¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡ÊÊÂÀ¹¡Ë¡×¤ÎÅ¹Æâ°û¿©¤¬699±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬686±ß¡£¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡ÊÊÂÀ¹¡Ë¡×¤È¡Ö¤Í¤®¥é¡¼Ìý·î¸«µí¤È¤¸Ð§¡ÊÊÂÀ¹¡Ë¡×¤ÎÅ¹Æâ°û¿©¤¬³Æ809±ß¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬³Æ794±ß¡£
¡Ö·î¸«µí¤È¤¸¸æÁ·¡×¤ÎÅ¹Æâ°û¿©¤¬726±ß¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬784±ß¡£¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«µí¤È¤¸¸æÁ·¡×¤È¡Ö¤Í¤®¥é¡¼Ìý·î¸«µí¤È¤¸¸æÁ·¡×¤ÎÅ¹Æâ°û¿©¤¬³Æ826±ß¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬³Æ892±ß¡£Å¹Æâ°û¿©¤Î¾ì¹ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´ÈÓ¤ÎÁýÎÌ¤ä¤ªÂØ¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µíÆù¤ÎÎÌ¤¬¡ÖµíÐ§Ä¶ÆÃÀ¹¡×¤ÈÆ±ÎÌ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆù2ÇÜÀ¹¡×¡Ê327±ß¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎµÈÌî²È¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£