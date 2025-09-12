¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªÀÐÀî´á¶ñ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥¤¡×
ÀÐÀî´á¶ñ¤Ï¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÈPEANUTS¡È¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥¤¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¤ï¤é¤«¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ô¥¿¥Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥À¡¼¥Ä¡×¤òÁ´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¡¦´á¶ñ¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¤ï¤é¤«¥Ü¡¼¥ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§ 150¡ß150 (mm)
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ 1,089±ß(ÀÇÈ´990±ß)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§ 1.5ºÍ°Ê¾å
È¯Çä»þ´ü¡¡¡§ 2025Ç¯7·î²¼½Ü
È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§ ÀÐÀî´á¶ñ
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¤ï¤é¤«¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÉÛ¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿PEANUTS¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¯½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤â°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ô¥¿¥Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ô¥¿¥Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§ 190¡ß190(mm)
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ 1,650±ß(ÀÇÈ´1,500±ß)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§ 6ºÍ°Ê¾å
È¯Çä»þ´ü¡¡¡§ 2025Ç¯9·î
È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§ ÀÐÀî´á¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò
¥ì¥¸¥ã¡¼Í·¤Ó¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ô¥¿¥Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÉÛÀ½¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥À¡¼¥Ä
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§ 300¡ß300(mm)
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ 990±ß(ÀÇÈ´900±ß)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§ 3ºÍ°Ê¾å
È¯Çä»þ´ü¡¡¡§ 2025Ç¯ ½©Í½Äê
È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§ ÀÐÀî´á¶ñ
¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÈPEANUTS¡É¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥À¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
Åª¤òÊÉ¤Ê¤É¤ËÄß¤ë¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬³Æ3¸Ä¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
