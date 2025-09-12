¤¹¤Ã¤¤ê¡¦¤·¤Ã¤È¤êÀö¾ôÎÁ¡ª¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹¡¿¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×
¾¾»³Ìý»é¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹¡¿¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ LEAF¡õBOTANICS(¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹)
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¡90g¡¡583±ß
¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¡250mL¡¡924±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
À®Ê¬¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¦¹ÛÊªÌý¡¦¥·¥ê¥³¡¼¥óÉÔ»ÈÍÑ
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯10·î8Æü(¿å)¥á¡¼¥«¡¼½Ð²Ù
¾¾»³Ìý»é¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤òÈ¯Çä¡£
¹Åç¸©»º¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥Þ¥¹¡×¤ÎÍÍÑÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¡Ö±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¡×¤È¡Ö¤·¤Ã¤È¤êÀö¤¤¾å¤²¤ë¡×¤¬Î¾Î©¤·¤¿ÀÐ¤±¤óÀö¾ôÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥Þ¥¹(É½¼¨Ì¾¾Î¡§¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼Â)¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼Â¤ÎºñÌý»ÄÞÖ(»Ä¤ê¥«¥¹)¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤ò¼ç¤È¤·¤¿ÌýÊ¬¤ò´Þ¤ß¡¢¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
¾¾»³Ìý»é¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¸©¸â»Ô¤Ë¤¢¤ë»³ËÜ¶æ³ÚÉô¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¹Åç¸©»º¥ª¥ê¡¼¥Ö²Ì¼Â¤Î¥Ý¥Þ¥¹¤ò´¥Áç¡¦Ê´ºÕ¡£
¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¤ËÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»éËÃ»À¤Ë¤ÏË¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤ÎË¢¤Ë¤â¥³¥·¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¢Î©¤Á¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥Þ¥¹¤¬Àö¾ôÃæ¤«¤éÀö¾ô¸å¤Þ¤Ç¡¢È©¤ò¼é¤ê¡¢¤¹¤¹¤¤¤À¸å¤ËÈ©¤¬¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¼Ô¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿»îºîÉÊ¤ò»³ËÜ¶æ³ÚÉô¤È¶¦Í¡¢¡Ö¤¼¤Ò¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥Þ¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ç·Á¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¤Ë¤Ï´¥Áç¡¦Ê´ºÕ¤·¤¿¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥Þ¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤¿°ìÊý¡¢±ÕÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥Þ¥¹¤«¤é¥¨¥¥¹¤òÃê½Ð¤·¡¢¼êÈ©¤òÀ°¤¨¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÀö¤¦¼ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¾å¤²¤ë½èÊý¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¢¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤È¤â¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Æ¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤È¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¡¢2¼ïÎà¤ÎÀºÌý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾»³Ìý»é¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ÂÁ´À¤È´Ä¶À¡¢¤½¤·¤ÆÍÍÑÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¡Ö»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤¹¤Ã¤¤ê¡¦¤·¤Ã¤È¤êÀö¾ôÎÁ¡ª¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹¡¿¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡× appeared first on Dtimes.