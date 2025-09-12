ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»Ô¾ì³¹¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¡ªMOLp(R)
MOLp(R)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤ËÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¡õ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îº×Åµ¡Ö»Ô¾ì³¹¡×¤Ë½é»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
MOLp(R)¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È´¶À¡É¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡£
2025Ç¯6·î¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â²¬¤Î´ë¶È¤ä¿¦¿Í¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë4¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á3ÅÀ¤ò¡È³®ÀûÅ¸¼¨¡É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹â²¬¤ÎÃÏ¤ÇÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆîÀÄ»³¤ä¥ß¥é¥Î¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿ÏÃÂêºî¤ò´Þ¤à10ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØMOLpCafé2025 in »Ô¾ì³¹ =MATSURIAL=¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÁÇºà¤È¶õ´Ö¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç²û¤«¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì³¹¤Ï¡¢¹â²¬¥¯¥é¥Õ¥È»Ô¾ì³¹°Ñ°÷²ñ¤¬ËèÇ¯½©¤ËÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤ä¥¢¡¼¥È¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³¹Á´ÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ç14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¿¦¿Í¤ä¼ã¼êºî²È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¹©Ë¼¸«³Ø¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö»Ô¾ì³¹2025¡×(ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¡¢»³Ä®¶Ú¡¢¶â²°Ä®¡¢¸æÎ¹²°Ä®¤Ê¤É)
½ÐÅ¸¾ì½ê¡¡¡§»³Ä®¶Ú¥¨¥ê¥¢¡Ö¼¼ºê²È¡×
(ÉÙ»³¸©¹â²¬»ÔÌÚ½®Ä®27¡¿Æ¸ÍØ¡ÖÍ¼Æü¡×ºî¶Ê²È¼¼ºê¶×·î¤ÎÀ¸²È)
½ÐÅ¸Æü»þ¡¡¡§¡¦2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡¡¡¡¡¡10:00¡Á17:00(»³Ä®¶ÚÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ)
¡¦2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¡¡¡¡¡¡10:00¡Á17:00(»³Ä®¶ÚÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ)
¡¦2025Ç¯9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡10:00¡Á15:00
¡ÒÃí¡Ó2025Ç¯9·î22Æü(·î)¤Ï¡¢Å¸¼¨¤Ê¤·¡£
Æþ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×(¿ï»þ¡¢ÀâÌÀ°÷¤¬Å¸¼¨¤ò¥¬¥¤¥É¤·¤Þ¤¹)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§¡Ö´Ñ¤ë¡×¡¦¡ÖÃÎ¤ë¡×¡¦¡ÖÇã¤¦¡×¡¦¡Öºî¤ë¡×
¢£Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î¾Ò²ð
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖMOLpCafé¡×¤ä¡¢¥ß¥é¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë10ºîÉÊ°Ê¾å¤ò¸·ÁªÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¹â²¬¤Î´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¡È³®ÀûÅ¸¼¨¡É¡£
100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ²È²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤È¸½ÂåÁÇºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤È¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã³®ÀûÅ¸¼¨3ºîÉÊ¡ä
»Ô¾ì³¹³®Àû3ºîÉÊ
¡üCAGALIVI(Åè¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤È¥³¥é¥Ü)
Å£¤äÀÜÃåºÞ¤ò»È¤ï¤º¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¡ÖÁÈÌÚµ»½Ñ¡×¤Ç¡¢Ý°ºà¤È¥Õ¥©¥È¥¯¥í¥ß¥Ã¥¯¼ù»é¡ÊÂÀÍÛ¸÷¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥á¥¬¥Í¥ì¥ó¥ºÁÇºà¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡ÈäÀ²Ð¡É¤òÉ½¸½¡£
¸÷¤È±Æ¤¬¿§¤Å¤¯¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¤¹¡£
¡ü/OF(R) IDEA BOARD(º´ÌîÀ¯À½ºî½ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü)
ÆÃÄê¤Î¼þÇÈ¿ô(¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬È¯¤¹¤ë¼þÇÈ¿ô)¤òµÛ²»¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤È¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¶õ´Ö¤Î²»¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ°¤¨¤ë¡¢µ¡Ç½¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÉÊ¡£
¡üOLIOK(¼¿´ï¤¯¤Ë¤â¤È¡¢¸Þ²Õ»³ÏÂ»æ¤ÎÎ¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü)
ÂÎ²¹ÉÕ¶á¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢Îä¤ä¤¹¤È¹Å¤¯¤Ê¤ëÁÇºà¡ÖHUMOFIT(R)¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¥¯¡¼¥é¡¼¡£
¸Þ²Õ»³ÏÂ»æ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É÷¹ç¤¤¤ÈÆ©¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤È100g°Ê²¼¡ªº£²ó¤Ï¸Þ²Õ»³ÏÂ»æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MOLp(R)(¥â¥ë¡¢¤½¤¶¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¥é¥Ü)¤È¤Ï
MOLp(R)¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»°°æ²½³Ø¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷Í»Ö¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ²£ÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
ÁÇºà¤äµ»½Ñ¤ò¡¢µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È´¶À¡É¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤òÃµ¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆMTDO inc.¤ÎÅÄ»ÒÕÜ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö´¶À¤«¤é¥«¥¬¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¡áFusion of Intuition and Science¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÁÇºà¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¡¦¶¦Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
