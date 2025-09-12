¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç45¡õ46¹æ¡¡7ËÜº¹¥È¥Ã¥×¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï2»î¹ç¤Ç¡È6»Íµå¡É¡¡2ËÜº¹¤Ç¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤òÄÉ¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï»Ä¤ê16»î¹ç¡¡ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤â²Â¶
MLB¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤â²Â¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤¬53ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£8Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï°Ê¹ß¡¢4»î¹çËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï11Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç2·É±ó¤ò´Þ¤à3»Íµå¡¢12Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤â1·É±ó´Þ¤à3»Íµå¤È2»î¹ç¤Ç6»Íµå¤Ç¡¢»Íµå¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤¹¤Ç¤Ë2021Ç¯¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Áª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿48ËÜÎÝÂÇ¤ò¹¹¿·¡£»Ä¤ê15»î¹ç¤Ç¡¢1961Ç¯¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë¤µ¤ó¤¬µÏ¿¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿54ËÜÎÝÂÇ¹¹¿·¤Î´üÂÔ¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î2°Ì¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¡¢12Æü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£ÄÌ»»361ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª»á¤ËÊÂ¤ÓµåÃÄÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î50¹æÂçÂæ¤â»ë³¦¤Ë¤È¤é¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤È¤Ï7ËÜº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬50ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£10Æü¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¼«¿È½é¤Î50¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤Ï¤Þ¤À1ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢8·î¤Ë¤Ï1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢7¡¦8·î¤È·î´Ö12ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê15»î¹ç¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢8Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨48ËÜ¡£12Æü¤Ï»î¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ä¤ê16»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇËÜ¿ô¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦Î¾¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¿ô¾å°Ì
¡Ò¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Ó
1°Ì¡¡53ËÜ¡¡¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼(¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º)
2°Ì¡¡46ËÜ¡¡¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸(¥ä¥ó¥¡¼¥¹)
3°Ì¡¡42ËÜ¡¡¥Õ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ß¥Í¥í(¥ì¥¤¥º)
1°Ì¡¡50ËÜ¡¡¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼(¥Õ¥£¥ê¡¼¥º)
2°Ì¡¡48ËÜ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)
3°Ì¡¡39ËÜ¡¡¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È(¥á¥Ã¥Ä)