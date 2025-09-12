¿ÀÊÝ¸ç»Ö»á¡¢»ûÅç¿Ê»á¤â»²²Ã¡ªÂè46²óÀîÃæÅç¹çÀïÀï¹ñ³¨´¬
Å«¿á»Ô´Ñ¸÷Êª»ºÏ¢ÌÁ¤Ç¤Ï¡¢»³Íü¸©Å«¿á»Ô½©º×¤ê¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¹çÀï¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÀîÃæÅç¹çÀïÀï¹ñ³¨´¬¡×¤òÎáÏÂ7Ç¯11·î9Æü(Æü)¤ËÅ«¿á»ÔÌò½êËÜ´ÛÁ°Å«¿áÀî²ÏÀîÉß¤Ç³«ºÅ¡£
Âè46²óÀîÃæÅç¹çÀïÀï¹ñ³¨´¬
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ ÎáÏÂ7Ç¯11·î9Æü(Æü)¡¡±«Å··è¹Ô(¢¨·ÙÊóÅù¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß)
11:00 ¡Á¡¡Àï¹ñÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼
13:00 ¡Á¡¡ÀîÃæÅç¹çÀïÀï¹ñ³¨´¬¡¡Æþ¿Ø
¢¨½¸¹ç»þ´Ö¤ÏÃåÉÕ¤±¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¸áÁ°9»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ªÎ»»þ´Ö¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬º¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§ »³Íü¸©Å«¿á»ÔÀÐÏÂÄ®»ÔÉô777
Å«¿á»ÔÌò½êËÜ´ÛÁ°¡¡Å«¿áÀî²ÏÀîÉß
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡§ 770Ì¾(»Ä¤ê100Ì¾ÄøÅÙ¤Ç¤¹)
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ °ìÈÌÊ¼¡¡5,000±ß
(¹ÃÑÉ¡¦Ãë¿©¡¦µÇ°ÉÊ¡¦µÇ°¼Ì¿¿¡¦ÊÝ¸±´Þ¤à)
¢¨Âç¾¡¢Éû¾¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊç½¸¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¡¡¡§ ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(¤Õ¤¨¤Õ¤´Ñ¸÷¥Ê¥Ó)
±þÊçÄùÀÚ¡¡¡§ ÎáÏÂ7Ç¯9·î30Æü(²Ð)¡¡¸á¸å5»þ
»²²Ã·¿¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬³»¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÉðÅÄ·³¡¢¾å¿ù·³¤ËÊ¬¤«¤ì»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹çÀï³¨´¬¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¸øÌò¤Ë¿ÀÊÝ¸ç»Ö»á¡¢¾å¿ù¸¬¿®¸øÌò¤Ë»ûÅç¿Ê»á¤ò·Þ¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ÑÍ÷¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
