¼¡À¤Âå´ðÈ×À¯ºö¸¦µæ½ê¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë ¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖTRUST-DS¡×¤Ë¶¨»¿¡ªJMDC
JMDC¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼¡À¤Âå´ðÈ×À¯ºö¸¦µæ½ê¤È¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡Ö¡ÚTRUST-DS¡Û¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¼«Í³¤ÊÎ®ÄÌ¤È¥Ç¡¼¥¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¹ñºÝ²ñµÄ¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤È²ÁÃÍ¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ë¶¨»¿¡£
JMDC
JMDC¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼¡À¤Âå´ðÈ×À¯ºö¸¦µæ½ê¤È¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡Ö¡ÚTRUST-DS¡Û¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¼«Í³¤ÊÎ®ÄÌ¤È¥Ç¡¼¥¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¹ñºÝ²ñµÄ¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤È²ÁÃÍ¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷·óCDPO(ºÇ¹â¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô)¤ÎÂÎ©¾»æâ¤¬²ñµÄ¤Ë¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TRUST-DS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯9·î16Æü(²Ð)¤«¤é19Æü(¶â)¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè47²ó Global Privacy Assembly 2025 ¥½¥¦¥ë(°Ê²¼¡ÖGPA¡×)¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
GPA¤Ï¡¢95¥«¹ñ¤«¤é148¤ÎÇ§Äê²ñ°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îµÚ¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³Ø³¦¤ä¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢»º¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂª¤¨¡¢NFI¤Ï¡¢PPC¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÚTRUST-DS¡Û¥Ç¡¼¥¿¤Î¼«Í³¤ÊÎ®ÄÌ¤È¥Ç¡¼¥¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¹ñºÝ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¼«Í³¤ÊÎ®ÄÌ¤È¥Ç¡¼¥¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¤³¦¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿®Íê¤È²ÁÃÍ¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ä¤Ê¤°¿®Íê¤È²ÁÃÍ ¡½ ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¼çºÅ¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼¡À¤Âå´ðÈ×À¯ºö¸¦µæ½ê
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡§ ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ
¶¨»¿¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒJMDC¡¢Â¾
¸å±ç¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í °åÎÅ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡¢ËÙÉôÀ¯ÃË¾ðÊóË¡¸¦µæ²ñ¡¢
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾ðÊóË¡À©¸¦µæ½ê¡¢¾ðÊóË¡À©³Ø²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNeXEHRS¡¢
ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ(½çÉÔÆ±)
Æü»þ¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯9·î22Æü(·î)10:00-17:30
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¡4³¬¥á¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ)
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
»²²ÃÈñ¡¡¡§ ÌµÎÁ
¿½¹þÄùÀÚ¡§ ²ñ¾ì»²²Ã 9·î21Æü(Æü)17:00¡¡¥é¥ó¥Á 9·î17Æü(¿å)17:00
¢¨¿½¹þ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁá´ü¤ËÄù¤áÀÚ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È÷¹Í¡§»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸À¸ì¤Ï¹Ö±é¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
(Æ±»þÄÌÌõ¤òÍ½Äê)
¥×¥í¥°¥é¥à(³µÍ×¡¦³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹)
Âè1Éô¡¡¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ÎData Free Flow¤Ë¤à¤±¤¿¾ò·ï¡¡10:00-12:00
Âè2Éô¡¡GPA¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î¤Îº£¸å(¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó)¡¡12:15-13:45
Âè3Éô¡¡¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤ÈÍø³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¶á¤Î¹ñºÝÆ°¸þ¡¡14:00-17:30
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼¡À¤Âå´ðÈ×À¯ºö¸¦µæ½ê¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë ¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖTRUST-DS¡×¤Ë¶¨»¿¡ªJMDC appeared first on Dtimes.