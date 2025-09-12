¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦34ºÐ¸µ·Ý¿Í¡¡¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿½ª¤¨°ì»þÂà±¡¤òÊó¹ð¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯12·î17Æü¤Ë°ß¤¬¤ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢8·î29Æü¤Ë´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÆÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¡¼¡×¤Î°ËÆ£À¯¿Ã¡Ê34¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤ò½ª¤¨¤Æ°ì»þÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÖÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¤¤Ä¤â±«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öº£Ç¯9·î¤Ë°ß¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì°ßÄÙáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¡£¤·¤«¤·¡¢2¥ö·î¸å¤â²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß´â¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±·î19Æü¤Ë¡Ö°ß¤Î3Ê¬¤Î2¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯8·î29Æü¤Ë¡ÖºòÇ¯12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿°ß´â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀè·î¤«¤éÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÆÈ¯¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎËö´ü´â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤ÏÁáµÞ¤ËÆþ±¡¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤ÏÁ´¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¤Ë¡Ö¾õ¶·¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤À¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤«¤é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤ÄÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌô¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÉûºîÍÑ¤ÈÆ®¤¦¤À¤±¡£À¨¤¯Áá¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°²½¤¹¤ë´â¤ò¹³¤¬¤óºÞ¤Ç»ß¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎ¤òÊÝ¤Ä¡£ËÍ¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ªºÇ½é¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï2020Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢Ê¡°æ¸©¤Ë°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥µ±ÛÁ°¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÌÎ¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¸ÅÂåÎµ»Î¥Õ¥¯¥¤¥¶¡¼¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£