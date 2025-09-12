Ê¡Åç¤Î½üÀ÷ÅÚ¤ò13Æü¤«¤éÍøÍÑ¡¡¸©³°2ÎãÌÜ¡¢²â¤¬´Ø3¾ÊÄ£¤Ç
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï12Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ËÈ¼¤¤Ê¡Åç¸©Æâ¤Î½üÀ÷¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚ¤Î°ìÉô¤ò¡¢13Æü¤«¤éÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎÆ±¾Ê¤Ê¤É3¥«½ê¤ÇÍøÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¡ÊÆ±¸©Âç·§Ä®¡¢ÁÐÍÕÄ®¡Ë¤«¤é±¿¤Ó¹þ¤à¡£À¯ÉÜ¤Ï8·î¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£9¥«½ê¤Ç½üÀ÷ÅÚ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤¿¹©ÄøÉ½¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡¤ËÂ³¤2ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¥«½ê¤ÏÆ±¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢Éü¶½Ä£¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ëÄ£¼Ë¡£3¥«½ê¤Ç¤ÎÍøÍÑÎÌ¤Ï·×Ìó45Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£13Æü¤ÏÈÂÆþÀè¤È¤Ê¤ë²ÖÃÅ¤ÎÅÚ¤òÅ±µî¤·¡¢14Æü¤Ë½üÀ÷ÅÚ¤òÆþ¤ì¡¢15Æü¤Ï¿¢Êª¤ò¿¢¤¨¤ë¡£Â¾¾ÊÄ£¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£