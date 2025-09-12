75ºÐ°Ê¾å°åÎÅÈñ¡¢10·î¤«¤éÁý¡¡ÂÐ¾Ý310Ëü¿Í¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬¿ä·×
¡¡75ºÐ°Ê¾å¤Î¤¦¤ÁÌó310Ëü¿Í¤Î³°Íè°åÎÅÈñ¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤¬10·î¤«¤é¾å¤¬¤ë¡£2022Ç¯¤Ë°ìÄê¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¡Ê¸¶Â§1³ä¡Ë¤ò2³ä¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿ºÝ¡¢3Ç¯´Ö¤ÎÇÛÎ¸Á¼ÃÖ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢º£Ç¯9·îËö¤Ç½ª¤ï¤ë¤¿¤á¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÁý²Ã³Û¤ÏÇ¯´Ö¤ÇÊ¿¶ÑÌó9Àé±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ç¤ÏÌó6500±ß¤È¿ä·×¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤ÏÌó2ÀéËü¿Í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡£Áë¸ýÉéÃ´¤Ï¸¶Â§1³ä¤Ç¡¢¸½ÌòÊÂ¤ß½êÆÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð3³ä¡£22Ç¯10·î¤Ë2³äÉéÃ´¤ÎÏÈ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Ã±¿È¤Ê¤éÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¹ç·×¤¬Ç¯200Ëü±ß°Ê¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£