¡Ö¼¡À¤Âå¤Ëµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡×Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬°¦»Ò¤µ¤ÞÈ¼¤¤Ä¹ºê¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Î¸¶Çú°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¡¡100ºÐÄ¶¤¨¤ëÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤ä¼ã¼Ô¤Î¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤é¤Èº©ÃÌ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤ÞÆ±¹Ô¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå¤Ëµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¾ÊÅ²¼¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¡£¸¶Çú¤ÎÇú¿´ÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿°ÖÎîÈê¤ËÇò¤¤²Ö¤ò¤¿¤à¤±¡¢¿¼¡¹¤ÈÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80Ç¯Á°¡Ê1945Ç¯¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬Ä¹ºê¤ËÍî¤È¤·¤¿¸¶Çú¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤è¤½7Ëü4000¿Í¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ËÌ¿¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÏÂ¸ø±à¤ÇÎ¾ÊÅ²¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ°ÖÎî¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï29Ç¯¤Ö¤ê¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊÅ²¼¤Ï¡¢µ²±¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº£Ç¯2·î¡Ë
¡Ö°¦»Ò¤Ë¤â¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀïÁè¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤ä¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼ã¼Ô¤È¤Îº©ÃÌ¤Ç¤¹¡£6·î¤Î²ÆìË¬Ìä¤Ë¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ¾åÀï¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢¸òÎ®¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¤Ï¡¢¸½ºßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎË¬ÌäÃÏ¤Ç¤¹¡£Â¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤Î¡Ö¼¡À¤Âå¤Ëµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ±¹Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¤Î¡Ö¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡×¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¿´¤Ë½ý¤¬»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤´°ì²È¤ÏÀè¤Û¤É¡¢ÈïÇú¼Ô¤ä20Âå¤Î¸ì¤êÉô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÈïÇú¼Ô¡Ê101¡Ë
¡Ö½ÇÊì¤¬2¿Í¡¢ÌÅ¤¬2¿Í¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ä¹ü¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤´°ì²È¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤Ï¡¢¤¢¤¹¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£