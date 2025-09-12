¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¡ÖºÇ¸å¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÃç´Ö¤ÎÎ¹Î©¤Á¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¤«¤é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGUCCI¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÍÅÄ¡£
¡¡2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä²ÈÂ²¤Î2¿Í¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤êÇÐÍ¥¤ÎÆÁ±Ê¤¨¤ê¡Ê37¡Ë¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿Èæ²Å°¦Ì¤¡Ê39¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î11Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¤Î°úÂà¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á ¡ÈÃç´Ö¤ÎÎ¹Î©¤Á¡É¤òÊó¹ð
¡Ö18Ç¯´Ö¿Í¡¹¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¯»äÃ£¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤ÎÎ¹Î©¤Á ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¤¸Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µ¡Æâ¤«¤é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë