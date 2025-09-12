ËÜ³Ê²½¤·¤¿¿·ÊÆÈÎÇä¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Ï¤¤¤¯¤é¡©Á°Ç¯Èæ¤Ç1700±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ä5000±ßÄ¶¤¨¤â¡¡ÌÔ½ë¤ä¿åÉÔÂ±Æ¶Á¤Çº£¸å¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤«
ÀéÍÕ¡¦Â¿¸ÅÄ®¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢900±ß¤Ç¿·ÊÆ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÄê¿©¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¤Ï¡ÖÄ¶¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö´Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Â¿¸ÅÊÆ¤Ï¡×¡Ö¿·ÊÆ¤È¤«¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤Ï¹â¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹âÎæ¤Î²Ö¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·ÊÆ¤Ï¤¤¤¯¤é¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀéÍÕ¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡¦Â¿¸ÅÊÆ¤Ï5kg4700±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1700±ß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»¤Î±Ø¡¡Â¿¸Å¤¢¤¸¤µ¤¤´Û¡¦ÅÏî´¹À°ìÅ¹Ä¹¡§
È÷ÃßÊÆ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤âÁª¤Ù¤ë¡£°Â¤¤¤ªÊÆ¤òÇã¤¦¤«¡¢¿·ÊÆ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤òÇã¤¦¤«¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡Ê¿·ÊÆ¤Î¡ËÁê¾ì¤â¹â¤¤¡£Çä¤ì¤ëÎÌ¤âµîÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡£
¿·ÊÆ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿ÃËÀ¤Ï¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ê¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÊÆ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÔË¾¤Î¿·ÊÆ¡£
ÊÆ¤É¤³¤í¤Î¿·³ã¸©¤Ç¤Ï¸©³°¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î½Ð²Ù¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÊÆ¤ÎÈÎÇä¤ÏÁ´¹ñ¤ÇËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¸©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÃÏ¸µ»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬5kg5162±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5kgÅö¤¿¤ê3891±ß¡£
¿·ÊÆ¤ò´Þ¤àÌÃÊÁÊÆ¤Ï4272±ß¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï´ØÅì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿·ÊÆ¤Ï¤¤¤¯¤é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²£ÉÍ»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÀéÍÕ¸©»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬5kg4687±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
°ñ¾ë¸©»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤âÆ±¤¸4687±ß¤Ç¡¢¿·³ã¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡¦µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹¡¡¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¦µ×ÊÝÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¡§
Ç¯¤Î²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2³ä¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£JA¤È¤«Â¾¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤¬ÇÀ²È¤«¤éÊÆ¤òÇã¤¦ÃÊ³¬¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Îµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌÔ½ë¤ä¿åÉÔÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹¡¡¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¦µ×ÊÝÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¡§
º£¤¬¤½¤ì¤³¤½°ìÈÖ¡£¿·ÊÆ¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¥³¥á¤Î»ÅÆþ¤ì¹çÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤ËÀÇ¹þ¤ß5000±ß°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ë5Ô¤Î¥³¥á¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¡£
ÈÎÇä¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£