¡Ö¾ïÏ¢¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¥ì¥È¥í¥«¥Õ¥§¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦ÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¡Ä»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤Ï3ÇÜ¤Ë¡¡µÊÃãÅ¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬µÞÁý¡¡º£¸å¤âÃÍ¾å¤²¤Î²ÄÇ½À
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ëµÊÃãÅ¹¡¢1964Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡ÖµÊÃã¥Ë¥å¡¼¥×¥ê¥ó¥¹¡×¡£
¤½¤Î2ÂåÌÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬º£¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤¹¡£
µÊÃã¥Ë¥å¡¼¥×¥ê¥ó¥¹2ÂåÌÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦À¾»³¶¿»Ò¤µ¤ó¡§
¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ê2024Ç¯¤Î¡Ë3ÇÜ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£»ÅÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬Åô¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥é¥ó¥×¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌÚÀ½¤Î¿©´ïÃª¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î¡ÖµÊÃãÅ¹¤é¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤¬3ÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢2024Ç¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ¤Î²Á³Ê¤ò600±ß¤«¤é700±ß¤Ë¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÍø±×¤òºï¤Ã¤Æ²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÊÃã¥Ë¥å¡¼¥×¥ê¥ó¥¹2ÂåÌÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦À¾»³¶¿»Ò¤µ¤ó¡§
¾ïÏ¢¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢¡ÊÃÍ¾å¤²¤Ï¡ËµÞ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¡Ê²Á³Ê¤Ï¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖµÊÃãÅ¹¡×¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï70·ï¡£
¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÝ»º·ï¿ô¤Ï2Ç¯Á°¤«¤éµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÂå¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÉã¿Æ¤«¤éÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À2ÂåÌÜ¤Î¶¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ä¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ê¤É¤«¤é¡¢Å¹¤ò¤¿¤¿¤à¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¡¢Â©»Ò¤ÎÄ¾Ìé¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢Å¹¤ò·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
µÊÃã¥Ë¥å¡¼¥×¥ê¥ó¥¹3ÂåÌÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦À¾»³Ä¾Ìé¤µ¤ó¡§
¤É¤¦¤Ë¤«Â³¤±¤Æ¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¦¤Î¹âÆ¤Ç¡¢º£¸å¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜÁí¸¦¡¦¼ãÎÓ¸ü¿Î¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤«¤Ä¿Í·ïÈñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÊÃãÅ¹Åù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º¤¬Â³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£º£¸åÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç5¡ó¤°¤é¤¤¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£