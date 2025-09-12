Ë§º¬µþ»Ò¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÀÖ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ø¥¢SHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¤Ã¡×
9·î11Æü¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²Æ¤Î»×¤¤½ÐSHOT¤ò¸ø³«
Ë§º¬¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡£¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢²Ö²Ð¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¥È¥Þ¥È¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¡¢ÀÖ¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿È±¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ª¥Õ´¶¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤ÎÄ¹²¬²Ö²ÐÂç²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹²¬»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë´äÄÍÀ½²Û¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´¶ÌµÎÌ¤ÊÌë¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Çï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÂçÎÌ¤Î¤ª¤«¤¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö³Ú¤·¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëåºÎï¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ë§º¬¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Ï¡¢11·î14Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
