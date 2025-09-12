ÂÔ¹ç¼¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤àÊýË¡¡¿¥¹¥º¥¤µ¤ó¤È¶âÍË¤Î¸á¸å vol.165¡ÚÏ¢ºÜ¥Þ¥ó¥¬¡Û
Âç³ØÀ¸¤Î¥¹¥º¥¤µ¤ó¡£ÉÂ±¡¤äÍ¹ÊØ¶É¤Ë¤Ï¡¢¸á¸å¤«¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê½Ð¤«¤±¤ëÇÉ¡£
¤ªÃë¤¹¤®¡¢Æüº¹¤·¥Ý¥«¥Ý¥«¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¡È¤¢¤Î¡ÉÈÖÁÈ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¿Ê¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¸«¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Ë»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬!?
¼«Ê¬¼¡Âè¤ÇÍ°ÕµÁ¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢½çÈÖÂÔ¤Á¤Î»þ´Ö
ÂÔ¹ç¼¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ü¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¼±¤òÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¤à¤·¤í¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¤«¤â¡©¡×¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²áµî¤Î¸ø³«ÏÃ¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¼¡²ó¤Ï9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
Á°²ó¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶︎vol.164¡Ö¤¢¤Ã¡¢Æ±Ã´¡Ä¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯½Ö´Ö¡×
¡Ø¥¹¥º¥¤µ¤ó¤È¶âÍË¤Î¸á¸å¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¤ª¤·¤ã¤ì¤äÈþÍÆ¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¶¯¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¡È¿ä¤·¡É¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¡£
³Ø¹»¤Ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¥ª¥¿³è¤Ë¡Ä¤ÈËèÆü¤òÊ¿ËÞ¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ä¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤À¤Ã¤Æ¤á¤²¤¿¤êÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èà½÷¤ÎÄ¹½ê¤Î1¤Ä¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤·¤¢¤ï¤»¤Ë²á¤´¤¹¥¹¥º¥¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢º³ºÙ¤ÊÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¸ø³«ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§¡¡²¼¤Î²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É°ìÍ÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡ý
