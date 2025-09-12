MORISAKI WIN¡¢¡È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ë¥åーEPÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡½éÎø¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿
¡¡MORISAKI WIN¤¬¡¢¡È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡ØLOVE SONGS¡Ù¤ò10·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§MORISAKI WIN¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ï´ÑµÒ¤Î¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Snow Man ¸þ°æ¹¯Æó¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤ò10·î31Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëMORISAKI WIN¤¬¡¢¡Èº£¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¶Ê¤ò¼«¤éÁª¤ÓÈ´¤¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¶Ê¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤ÊEP¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ©ºî²áÄø¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤¬´°À®¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃ¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë½éÎø¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªMORISAKI WIN¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹Æü¤Ç¤¢¤ë10·î15Æü¤è¤êÅìÌ¾ºå¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØMORISAKI WIN JAPAN FLIGHT QUATTRO TOUR¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë