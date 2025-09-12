JAL¡¢¹ñºÝÀþ¡ÖEXPRESS MEAL¡×ºþ¿·¡¡¤¹¤¾Æ³äË£Æü»³¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¹¤¾Æ¸æÁ·¡×¤¬Éü³è
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖEXPRESS MEAL¡Ê¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥ß¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¤¹¤¾Æ³äË£Æü»³¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¹¤¾Æ¸æÁ·¡×¤ò9·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤¹¤¾Æ³äË£Æü»³¤Ï¡¢ÂçÀµ¸µÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÀºÆùÅ¹¤¬±Ä¤à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤äËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¡¢¹á¹Á¤Ë4Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£
2024Ç¯9·î¤«¤é2025Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬2²óÌÜ¡£½ÐÈ¯25»þ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£Åìµþ/±©ÅÄ¡¦Åìµþ/À®ÅÄÈ¯¤Î²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£°ìÉô¤ò½ü¤¯Î×»þÊØ¤ä¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÍ½Ìó¡¢Â¾¼ÒÊØÌ¾¤Ç¤ÎÍ½Ìó¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤ÎÊØ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£¡Ê²èÁü¡§JAL¡Ë