½÷»ÒACL¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡ªÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ÏËÌÄ«Á¯¡¦´Ú¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸»à¤ÎÁÈ¤Ë
¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï11Æü¡¢AFC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊAWCL¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì»²²Ã¤¹¤ëÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¿å¸¶FC¥¦¥£¥á¥ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÆâ¸Î¶¿¡Ê¥Ê¥´¥Ò¥ã¥ó¡ËÂÎ°éÃÄ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎISPE WFC¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºòµ¨¤Î³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤¬½¸¤¦Æ±Âç²ñ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÏÅìµþV¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ÈÆ±ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æâ¸Î¶¿ÂÎ°éÃÄ¤À¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆAWCL½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï11-0¡¢7-0¡¢5-0¤È¡¢3»î¹ç23ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î±É¸÷¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Æâ¸Î¶¿ÂÎ°éÃÄ¤ÎAWCL½Ð¾ì¤Ï¡¢ÃË»Ò¥¯¥é¥Ö¤â´Þ¤á¤¿ËÌÄ«Á¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñÉüµ¢¤À¡£
ËÌÄ«Á¯½÷»Ò¥ê¡¼¥°¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯½÷»ÒÂåÉ½¤ÎFW¥¥à¡¦¥®¥ç¥ó¥è¥ó¤äDF¥ê¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¥à¤éËÌÄ«Á¯½÷»ÒÂåÉ½¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î¿å¸¶FC¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤ä¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ê¤É²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½MF¥Á¥ç¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÅìµþV¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ÎDFÀ¾ÀîºÌ²Ú¡¢Á°ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¡Ê¸½RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¡Ë¤ÎDF±üÄÅÎéºÚ¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþV¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃÎ¤ëÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÅìµþV¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎISPE¤Ï¡¢Æâ¸Î¶¿ÂÎ°éÃÄ¤ä¿å¸¶FC¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ç20ÆÀÅÀ1¼ºÅÀ¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤è¤ê¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡£
¡Ö½÷»ÒÀìÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÃå¤¿5¤Ä¤Î¡ÈÃË»Ò¡ÉÂåÉ½¥Á¡¼¥à
¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥°¥ë¡¼¥×A
¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£WFC¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¡¦¥·¥Æ¥£I WFC¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥°¥ÊFC¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥ºWFC¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë
¥°¥ë¡¼¥×B
¡¦Éð´Á¹¾Âç¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡¦¥Ð¥à¡¦¥«¥È¥¥¡¼¥óWFC¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë
¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ëFC¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë
¡¦FC¥»¥ô¥£¥ó¥Á¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë
¥°¥ë¡¼¥×C
¡¦¿å¸¶FC¥¦¥£¥á¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¡¦Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡¦Æâ¸Î¶¿ÂÎ°éÃÄ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë
¡¦ISPE WFC¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë