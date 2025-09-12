³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢Apple Watch Series 11¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤òÈ¯É½¡¡ËÜÆü21»þ¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¡ÖApple Watch Series 11¡×¡¢¡ÖApple Watch SE 3¡×¡¢¡ÖApple Watch Ultra 3¡×¤Î²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Í½Ìó³«»Ï¤Ï12Æü21»þ¡£
¡¡¡ÖApple Watch Series 11¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥¹¥Úー¥¹¥°¥ì¥¤¡¿¥·¥ë¥Ðー¡¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥â¥Ç¥ë¤Î42mm¥â¥Ç¥ë¤¬8Ëü6000±ß¡¢46mm¥â¥Ç¥ë¤¬9Ëü1000±ß¡£
Apple Watch Series 11¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥â¥Ç¥ë
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¿¥¹¥ìー¥È¡¿¥´ー¥ë¥É¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥ß¥é¥Íー¥¼¥ëー¥×¥â¥Ç¥ë¤Î42mm¥â¥Ç¥ë¤¬13Ëü1000±ß¡¢46mm¥â¥Ç¥ë¤¬13Ëü9000±ß¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Î42mm¥â¥Ç¥ë¤¬12Ëü2300±ß¡¢46mm¥â¥Ç¥ë¤¬13Ëü1000±ß¡£
Apple Watch Series 11¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥â¥Ç¥ë
¡¡¡ÖApple Watch SE 3¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¿¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥â¥Ç¥ë¤Î40mm¥â¥Ç¥ë¤¬4Ëü9300±ß¡¢44mm¥â¥Ç¥ë¤¬5Ëü4000±ß¡£
Apple Watch SE 3
¡¡¡ÖApple Watch Ultra 3¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¿¥Ö¥ëー/¥Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¥È¥ì¥¤¥ë¥ëー¥×¡¿¥¢¥ó¥«ー¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ð¥ó¥É¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Á¥ã¥³ー¥ë¥È¥ì¥¤¥ë¥ëー¥×¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ð¥ó¥É49mm¥â¥Ç¥ë¤¬13Ëü8000±ß¡£
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥ß¥é¥Íー¥¼¥ëー¥×49mm¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤¬15Ëü5200±ß¡£
Apple Watch Ultra 3