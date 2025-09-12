¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥¥à¡¦¥À¥ß¡¢¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¤È¥¥¹À£Á°¡Ä¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥À¥ß¡¢¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡¢¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¤¬½Ð±é¤·¡¢Í§¾ð¤È½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤¬¡¢14Æü¤è¤êU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¡¦ËÜ¹ñÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢ÆüËÜÈÇ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥¹À£Á°¤Î¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡JTBC¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ð¥¹¤Î°ÆÆâ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯2¿Í¤Î½÷À¤ÎÍ§¾ð¤È¡¢1¿Í¤ÎÃËÀ¤ò½ä¤ë½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥ì¥È¥í¤ÊÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡¥Á¥ç¥ó¥¢±¿Í¢¤Î100ÈÖ¥Ð¥¹°ÆÆâ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥³¡¦¥è¥ó¥ìÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡Ù¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥à¡¦¥À¥ß¤òµ¯ÍÑ¡£Êì¿Æ¤È¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯½÷À¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯°ÆÆâ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥½¡¦¥¸¥ç¥ó¥ÒÌò ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥³¥Ã¥½¥ó¥ÓÇ®°¦»Ë¡Ù¤Î¼ç±é¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡£¥Á¥ç¥ó¥¢±¿Í¢¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿¡¢ºÍÇ½¤È¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ë¸½¤ì¤ë¥Ï¥ó¡¦¥¸¥§¥Ô¥ë¤Ï¡¢¡Øº§ÎéÂç¾¹¡ã¤³¤ó¤ì¤¤¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¡ä -°¦·ë¤ÖÆó¿Í-¡Ù¡ØYOUR HONOR¡Áµö¤µ¤ì¤¶¤ëÈ½»ö¡Á¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¦¥è¥ó¥ì¡Ê±é¡§¥¥à¡¦¥À¥ß¡Ë¤Î¸µ¤Ë¥Ï¥ó¡¦¥¸¥§¥Ô¥ë¡Ê±é¡§¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢½éÎø¤¬»Ï¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡100ÈÖ¥Ð¥¹¤ÇÆ¯¤¯¥è¥ó¥ì¤È¥¸¥ç¥ó¥Ò¤Îµ±¤«¤·¤¤Í§¾ð¤È¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥§¥Ô¥ë¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤¤½éÎø¤ò¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÇØ·Ê¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£¿®Íê¤È¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø100ÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù ÇÛ¿®¾ðÊó
À½ºî¹ñ¡§´Ú¹ñ
À½ºîÇ¯¡§2025Ç¯
ÇÛ¿®¾ðÊó¡§U-NEXT¡¿¸«ÊüÂê¡ÊÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë0:20¡Á¢¨Ëè½µÆü¡¦·îÍËÆüÇÛ¿®
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Û
µÓËÜ¡§¥ä¥ó¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥é¥à
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥¥à¡¦¥À¥ß¡¢¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡¢¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó ¤Û¤«
