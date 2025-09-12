Ê¡»³²í¼£¡¢ËÜ¿Í»Ë¾åºÇÂ¿NG¥·¡¼¥ó¹ðÇò¡¡À¸À¥¾¡µ×¤ÎÈ¿±þ¤Ë´¶·ã¡ÖÂçÇÐÍ¥¤Îââ»ý¡×
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¤¤ç¤¦12Æü¸ø³«¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¡¢¶¦±é¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡Ê29¡Ë¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡Ê41¡Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¡Ê64¡Ë¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£Ê¡»³¤¬¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸»Ë¾åºÇÂ¿NG¥·¡¼¥ó¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ê¡»³±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶â¤Ë¥·¥Ó¥¢¤ÇÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦Ä¶¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Éã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉð»Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Éð»Ë¤ÎÌÅ¡¦¿ÀÈø¿¿À¤Ìò¤òÍÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡»³¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò½¬ÆÀ¡£À¸À¥¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤È¤·¡¢Îý½¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤È¤·¤ÆÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¸À¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë2»þ´Ö¤Ç¤¹¤è!?¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£ËÜÈÖ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÊ¡»³¤Ë¤è¤ë¥«¡¼¥É¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì±Ç²è¤Ç¤¹¤è¤Í¡©CG¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡Ö´¶Æ°¤Î¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î1Ëç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸À¥¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Ç¡¢½éÆü¤Î»£±Æ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ë¡×¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¡»³¤Ï¡¢¥¸¥Ã¥Ý¤Î²Ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¤âNG¤¬½Ð¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¤È¤¤âÀ¸À¥¤µ¤ó¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¡Ø²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËËÍ¤Î¤»¤ê¤Õ¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¿²ó¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢NG¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê¡»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤±¤¿À¸À¥¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÂçÇÐÍ¥¤Îââ»ý¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾Î»¿¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«À¸À¥¤Ï°ËÆ£¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤ÆÇï¼ê¤·¤¢¤¤¡¢¾È¤ì±£¤·¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
