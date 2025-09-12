¡ÚDeNA¡Û½é²ó¤Ë¾¾Èø¼®²¸¤¬ÀèÀ©¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡Åû¹á¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¡¦º´Ìî¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿ËþÎÝ¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-DeNA(12Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
DeNA¤¬½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â3Ï¢ÂÇ¤Ç2ÅÀÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¤Ï¹âÍüÍµÌÅê¼ê¡£DeNAÂÇÀþ¤Ï2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÈÖ¡¦Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£Â³¤¯4ÈÖ¡¦¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¡¢5ÈÖ¡¦º´Ìî·ÃÂÀ·¼ÂÀÁª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¡£4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¥ì¥Õ¥È¤Î¥é¥¤¥óºÝ¤ËÍî¤Á¤ëÀèÀ©2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£