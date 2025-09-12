Í³²Êª¼Á¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤Åº²ÃÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢ÉáÄÌ¤Î¿©ÉÊŽ£¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ž¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´Ž£¤Î¿¿¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢À¦»³ÃÒ¹á»Ò¡Ø¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¡×
»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆü¿©ÉÊ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤¬°ÂÁ´¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³Ø¹»¤Ç±ÉÍÜ¤ä¿©°é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ø½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¿©ÉÊ°ÂÁ´ÌäÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤êËÜ¤ä»¨»ï¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¿©ÉÊ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¶á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê°ìÉô¤Î²½¹çÊª¤Î¹½Â¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌ¤ÃÎ¤Î²½³ØÊª¼Á¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿ÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥Õ¥°¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥°¤ÏÆÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤µû¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤ò¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤Æ¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¿©ÉÊ¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿©·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ä»ÄÎ±ÇÀÌô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ°ÊªÍÑ°åÌôÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»öÁ°¤Ë°ÂÁ´À¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¿©ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÄ¹´ü¤Î°ÂÁ´À»î¸³¤äÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºßÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿©·Ð¸³¤È¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î»öÎã¤¬¤¢¤Þ¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÁ´¤È¤¤¤¨¤ë¤«¡¢´°Á´¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÇ¥¥Î¥³¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¥¹¥®¥Ò¥é¥¿¥±
2004¡ÊÊ¿À®16¡ËÇ¯¤Ë¡¢½©ÅÄ¸©¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥®¥Ò¥é¥¿¥±¤È¤¤¤¦¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤ÆÇ¾¾É¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤¬Â¿È¯¤·¡¢»àË´¼Ô¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Õµ¡Ç½¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¥¹¥®¥Ò¥é¥¿¥±¤ò¿©¤Ù¤ë¤È·ò¹¯Èï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÇ¾¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥®¥Ò¥é¥¿¥±¤Ï¿©ÍÑ¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¥¥Î¥³¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ´µ¯¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»öÎã¤Ï¡¢Ç¾¾É¤¬¥¥Î¥³¤Ë¤è¤ëÃæÆÇ¾É¾õ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤È¤¤¤¦Èï³²¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë½¸ÃÄÈ¯À¸¤·¤¿¤¿¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥®¥Ò¥é¥¿¥±¤ÏÂ¾¤ÎÍÌ¾¤ÊÆÇ¥¥Î¥³¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆÇÀ¤Î¶¯¤¤Êª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸¶°øÉÔÌÀ¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥®¥Ò¥é¥¿¥±Ãæ¤Î3¤Ä¤ÎÊª¼Á¤¬µÞÀÇ¾¾É¤ÎÈ¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í³²¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¸¶°ø¤ò¤Ä¤¤È¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉáÄÌ¤Î¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¯¤¬¤óÊª¼Á¡×
¥¹¥®¥Ò¥é¥¿¥±¤Î»öÎã¤«¤é¤Ï¡¢¿©ÉÊÍ³Íè¤ÎÃæÆÇ¾É¾õ¤Ê¤Î¤Ë¤½¤ì¤Èµ¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ýÉÂ¤Î¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿©ÉÊ¡×¤Ïº£¸å¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ß¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÈ¯¤¬¤óÊª¼Á¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿©ÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÈ¯¤¬¤óÊª¼Á¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿©·Ð¸³¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤ÎÍ³²±Æ¶Á¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Î¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¡¢È¯¤¬¤óÊª¼Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯¤¬¤óÊª¼Á¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÄ¹´ü´ÖÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤òÍ¶È¯¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤È¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿ô½½Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤»þÂå¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¡¢70Ç¯¸å¤Ë¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ëÊª¼Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼÷Ì¿¤¬70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤À¤ÈÈ¯¤¬¤óÀ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÈ¯¤¬¤óÊª¼Á¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤¬¤´¤¯ÉáÄÌ¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬²ÈÄíºÚ±à¤Ç°é¤Æ¤¿¼«Ëý¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Ë¤â¡¢È¯¤¬¤óÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹ñºÝÁÈ¿¥¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´´ð½à
¹ñºÝÎ®ÄÌ¤¹¤ë¿©ÉÊ¤Îµ¬³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊCODEX¡Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿ÍÑÅÓ¤Ç¡¢ºî¤Ã¤¿¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿©ÉÊ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ø³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡Ö¿©ÉÊ¤Ï°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿ÍÑÅÓ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊ¤Ï¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈéÉæ¤ËÅÉ¤Ã¤¿¤êÃí¼Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®ÇþÀ®Ê¬¤ò´Þ¤àÀÐ鹼¤Ç¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²½¾ÑÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ë¿©ÉÊ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·Ü¥ì¥Ð¡¼¤òÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤ä¥µ¥ë¥â¥Í¥éÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÃæÆÇ¤¬¸å¤ò¤¿¤Á¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤ÎÆù¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¶Ý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²ÃÇ®¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤â¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¤Ï¤è¤¯¿åÀö¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©ÉÊ¤ÎÊñÁõ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ´ü¸Â¤äÊÝ´É²¹ÅÙ¤Ê¤É¤Ï»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤òÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¹¥¯¤È¥Ï¥¶¡¼¥É¤È¤Ð¤¯ÏªÎÌ¤Î´Ø·¸
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Î¡Ö¤½¤Î¿©ÉÊ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ø³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤½¤Î¿©ÉÊ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¤Î¤³¤È¤ò¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Ï°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÊª¼Á¤¬¥Ò¥È¤ä´Ä¶¤Ê¤É¤Ë²¿¤é¤«¤Î´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¡¢¤½¤Î´í³²¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ëÇÀÌô¤Ï¿À·ÐÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÎÌÅª¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤È¥Ï¥¶¡¼¥É¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÀÝ¼è¤ÇÍ³²±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢ËèÆü·ÑÂ³Åª¤ËÂçÎÌÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ê¤éÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ÉÍý¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÌ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï¤¢¤ä¤·¤¤
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¤Î¤Û¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ÏÈ¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤ë¡ª¡¡¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¥Í¥º¥ß¤ËÂçÎÌ¤ËÅêÍ¿¤·¤¿¤é¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤¬¿©ÉÊ¤«¤éÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÂÀ»úÉôÊ¬¤Î»ö¼Â¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤À¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¿©ÉÊ¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤òÍÞ¤¨¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡ª¡¡¤À¤«¤éËèÆü¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ò¥È¤Ç¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Í¥º¥ß¤Ë°Ü¿¢¤·¤¿¤¬¤óºÙË¦¤Ç¤Î¼Â¸³¤ÇÂçÎÌ¤ËÅêÍ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÌ¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤Ç¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤È¤¤Á¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÎÌ¤Î¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤òñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î¿´¹½¤¨¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£»þÂå¤ä¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¡×
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Ë¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¼Ò²ñ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿©ÉÊ¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤¹ñ¤ÈË¤«¤Ê¹ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ³²»þ¤ÈÊ¿¾ï»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿©ÎÁ¤¬ËÉÙ¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Î¿©ÎÈÆñ¤Î»þÂå¤È¸½ºß¤È¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ËÍ×µá¤¹¤ë°ÂÁ´À¤Î¿å½à¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤Ï¸þ¾å¤·¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£É¬¤º¤·¤â²Ê³ØÅªº¬µò¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¸½ºß¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¹ñºÝÎ®ÄÌ¤¹¤ë¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤Î¿å½à¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È´Ö¤Ç¤Î°ìÄê¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ë¹ç°Õ¤µ¤ì¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤«¤Î»ö¸Î¤ä»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´ÀÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤¡¢¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎ¤ä»ö¶È¼ÔÃÄÂÎ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁÛÄê¤¹¤ë¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬º®Íð¤¹¤ë¡¢ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¼«¿È¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿Í¹©Êª¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ·Á³Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¡¢³°¹ñ»º¤äÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñ»º¤äÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â²Ê³ØÅªº¬µò¤À¤±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
À¦»³ ÃÒ¹á»Ò¡Ê¤¦¤Í¤ä¤Þ¡¦¤Á¤«¤³¡Ë
Ìô³ØÇî»Î¡¢¹ñÎ©°åÌôÉÊ¿©ÉÊ±ÒÀ¸¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷
µÜ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡Ìô³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Ìô³ØÇî»Î¡£ÀìÌç¤ÏÌôÍý³Ø¡¦À¸²½³Ø¡£¸½ºß¤Ï¹ñÎ©°åÌôÉÊ¿©ÉÊ±ÒÀ¸¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£Ãø½ñ¡Ø¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Ï¤Ê¤¼·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ù¡Ê²½³ØÆ±¿Í¡Ë¡¢¡Ø¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ø¡Ö°ÂÁ´¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
