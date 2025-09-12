INI¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤ÈATEEZ¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â...À¾Þ«¿Í¡¢Æ£ËÒµþ²ð¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤Ê±Áõ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ÖIDOL RADIO¡×¤À¤±¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
9·î13Æü(ÅÚ)¡Á15Æü(·î)¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡Ö2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]¡×¡¢10·î31Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¡¢¤½¤·¤Æ11·î19Æü(¿å)¤Ë¹µ¤¨¤ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡½¡½Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬Â³¤¯INI¤Ï¡¢11·î3Æü(·î)¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼4¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð±é¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ëÀìÌç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖIDOL RADIO¡×¤À¡£
2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖIDOL RADIO¡×¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ²»ËþºÜ¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¥À¥ó¥¹¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡¢²Î¤ÎÈäÏª¤Ê¤É¡¢"¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤"¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¬¸«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿"¸«¤¨¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ"¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ATEEZ¤Î¥Û¥ó¥¸¥å¥ó¡õ¥æ¥ó¥Û¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿SEASONS3¤ÎÃæ¤«¤é¡¢INI¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö#79¡×¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¤ËMnet¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥Û¥ó¥¸¥å¥ó¡õ¥æ¥ó¥Û¤Î¸µµ¤¤Ê³Ý¤±À¼¤ÇÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢INI¤Ï´Ú¹ñ³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖFANFARE¡×¤òÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿ÃÓºêÍý¿Í(¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ©¤µ¤¡×)¤ò½ü¤¯10¿Í¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢´ËµÞ¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤ÈÉ½¾ð´ÉÍý¤òÁáÂ®¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃåÀÊ¤·¤Æ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤º¤Ä´Ú¹ñ¸ì¤Ç¸ÄÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×(¾¾ÅÄ¿×)¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×(Èøºê¾¢³¤)¤È´Å¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®ÅöÆü(6·î12Æü)¤¬µöËËÞ¡¢¤½¤Î2Æü¸å(6·î14Æü)¤¬Èøºê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë"¤è¤·¤è¤·¥¯¡¼¥Ý¥ó"¡×¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µö¤ÏÅÄÅç¾¸ã¡¢Èøºê¤Ïº´ÌîÍºÂç¤ò»ØÌ¾¤·¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤Î¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦²Ö´§¤ò¤Ä¤±¤Æ¿Ê¹Ô¡£¡ÖFANFARE¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï¡¢MC¤Î2¿Í¤Ë¤â´Ú¹ñ¸ì¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¶µ¤¨¡¢¥Û¥ó¥¸¥å¥ó¤«¤é¡Ö¶µ¤¨Êý¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤ÇÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´°àú¤Ê¥·¥ó¥¯¥í¤ò¸«¤»¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤½¤Î¸å¤Î"¥á¥É¥ì¡¼¥À¥ó¥¹"¤Ç¤ÏINI¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤·¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤ë·²Éñ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢K-POP¤Î¥Õ¥¡¥óÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¥²¡¼¥à´ë²è"ÁêÀ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸"¤â¡£Ç¯²¼ÁÈ¤Îº´Ìî¤È¾¾ÅÄ¤¬¡Ö"¥Þ¥Ã¥Í(ºÇÇ¯¾¯¤Î¤è¤¦¤ÊºÇÇ¯Ä¹)"¤À¤È»×¤¦¿Í¡×¤Ç¡ÖÀ¾Þ«¿Í¡×¤È²óÅú¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿À¾¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤"±§ÃèÁ¥¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸"¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤Ò¤è¤³¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¡¢±§ÃèÁ¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤Î´ÝÁë¤«¤é¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤òÏ¢È¯¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â...¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÄÍÂçÌ´(¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×)¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢Èøºê¾¢³¤¡¢Æ£ËÒµþ²ð¤Ë¤è¤ë¡¢1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼"¥¯¥¯¥º"¤Ï¡¢±¬Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥¦¥µ¥®¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÁõÃå¡£4¿Í¤ÎÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¤ë"¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸(¤ªÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤¿¤éÀ®¸ù)"¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢À¾¤¬¡ÖµÙÆü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¶Ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖDo What You Like¡×¤ò²Î¾§¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿À¸²Î¤ÇÈÖÁÈ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Èå«¡¢´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¤¿"MINI(¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)"¤Ø¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ý¤á¤¿¡ÖIDOL RADIO¡×¡£Í×½ê¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ìÉ÷°Û¤Ê¤ë¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
IDOL RADIO #11¡¿INI½Ð±é²ó(SEASON3 #79)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)22:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Mnet
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹