¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥ëÎ¥¤ì¡×¤ËÄ©¤à¥É¥óŽ¥¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤ÈÄó·È¤·²Á³ÊŽ¥ÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©
¼òÎà¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤ª¼òÎ¥¤ì¡×¡£³Æ¼Ò¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ûÍ×´µ¯¤ò¿Þ¤ëÃæ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÁí¹ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥óŽ¥¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É(PB)¤«¤é¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºò²Æ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤«¤é¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë4¼ï¤òÈ¯Çä¡£¡ÖIPA¡×¡Ö¥Ø¡¼¥Õ¥§¥ô¥¡¥¤¥Ä¥§¥ó¡×¡Ö¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¦¥È¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÓÏ¹¥¤ÇÁª¤Ù¤ëÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò200±ßÂæ¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë4¼ï¡ÖIPA¡×¡Ö¥Ø¡¼¥Õ¥§¥ô¥¡¥¤¥Ä¥§¥ó¡×¡Ö¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¦¥È¡×
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê ¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¥É¥ó¥¡×¤é¤·¤¤¹¶¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¤¥Ä»º¥Û¥Ã¥×¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥â¥ë¥È¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÇ¹þ164±ß¤Î¡Ö»Ý¤¯¤Æ°Â¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ñ¥óŽ¥¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Ž¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(PPIH)¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô°æ¾åÎËÂÀ»á¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾¦ÃÌ»þ¤Ë»î°û¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÌµÃÏ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼´Ì¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ë»¡¤Ç¸«¤«¤±¤¿´Ê°×¥Õ¥£¥ë¥àÊñÁõ¥Ó¡¼¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È°æ¾å»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£½Õ¤Ë¤Ï¹ñÆâ¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬½Ð²Ù²Á³Ê¤òÃÍ¾å¤²¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤â¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò°Â¤¯Äó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ²èºö¤·¡¢²Á³Ê¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎºÎÍÑ¤ä¥â¥Î¥¯¥í°õºþ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î´ÊÁÇ²½¤Ç¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÍ×¤ÊPB¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¾ðÇ®²Á³Ê ¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë 330ml
Ì£¤ï¤¤Àß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¥Ó¡¼¥ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°û¤ß¤´¤¿¤¨¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ò6%¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¢¤ë¥Ó¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
ÉÊ¼ÁÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÒÆâ¤ÎÉÊ¼Á²þÁ±²Ý¤Ë¤è¤ë´Æºº¤äISOµ¬³Ê¤Î³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤·¡¢¿®ÍêÀ¤âÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥É¤Î¥Ó¡¼¥ë?¡×¤ÈÅý°ì²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢°û¤ßÈæ¤Ù¼ûÍ×¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÀ®¸ù¡£Â¾¼Ò¾®Çä¶È¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Â¿ÉÊ¼ïÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë»Ô¾ì¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï¡¢Ç¯´Ö4Ëü¥±¡¼¥¹¡£6·î¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥é¥¬¡¼¤â½éÆ°¤«¤é¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Ç¯ÆâÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï15Ëü¥±¡¼¥¹¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ19.5Ëü¥±¡¼¥¹¤ò¸«¹þ¤à¡£
Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ë500ml´Ì¤ò³È½¼¤·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤â¡Ö¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥é¥¬¡¼¡×¤¬²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
È¯ÇäÍ½Äê¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡×HAZYIPA / PASSIONFRUIT
º£¸å¤â¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿·µ¬¼ûÍ×¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¡£¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶¨¶È¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤Àß·×¤ÎRTD¡×¤Î³«È¯¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯À®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¥Æ¥¡¼¥é¤Ç¤â¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¹â¤¯¡¢¹ØÇãÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥óŽ¥¥¥Û¡¼¥Æ¤¬¡¢PB¼òÎà¤Ç»Å³Ý¤±¤ëÄ©Àï¡£²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÄ¶¤¨¤¿¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢¼òÎà¶È³¦¤ä°û¼òÊ¸²½¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£