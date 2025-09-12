ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¡Ö´íµ¡°Õ¼±¤ò¡×¡¡Á´¥È¥è¥¿Ï«Ï¢¤ÎÄê´üÂç²ñ
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¤Ä¤¯¤ëÁ´¥È¥è¥¿Ï«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ï12Æü¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤ÇÄê´üÂç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£À¾Ìî¾¡µÁ²ñÄ¹¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÇÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÀÇ§¾ÚÉÔÀµ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢·òÁ´¤Ê´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±Î½¤ä·Ð±Ä¿Ø¡¢ÃÏ°è¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡±¿Æ°Êý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¸½¾õ¤ò¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÅÅÆ°²½¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê»º¶È¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤ä¿Íºà°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£