¡¡¹â¹»À¸¤¬Ì¡²è¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¦Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Ì¡²èÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¤Þ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£Ç¯¡¢Îà»÷ºîÉÊ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼çºÅ¤Î¹âÃÎ¸©¤Ï12Æü¡¢À¸ÅÌ¤ËÃøºî¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¸¡º÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃÖ¤¤¤ÆÎà»÷ºî¤ÎÍÌµ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±Æü³«¤¤¤¿Âç²ñ±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤ÇÄó°Æ¡¢ÍèÇ¯2·î¤´¤í¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤ÎÂè34²óÂç²ñ¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È»÷¤¿Ì¡²è¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ä¾¸å¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¤È¯É½ºîÉÊ¤Ë¸Â¤ë¤È¤·¤¿Í×¹Ë¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐºö°Æ¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºîÉÊ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿Àè¹Ôºî¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÃê½Ð¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£