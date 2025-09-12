Âç¾Þ¤Ë°ÂÅÄ¹À°ì¤µ¤óÃø½ñ¡¡ÆüËÜ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È²ñµÄ
¡¡ÆüËÜ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È²ñµÄ¡ÊJCJ¡Ë¤Ï12Æü¡¢Í¥¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ë2025Ç¯¤ÎJCJÂç¾Þ¤¬¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼°ÂÅÄ¹À°ì¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ÖÃÏ¿Ì¤ÈµÔ»¦¡¡1923¡½2024¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£JCJ¾Þ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤ÎÈïÇú80Ç¯´ë²è¡Ö¥Ò¥í¥·¥Þ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¤ä¡¢Î°µå¿·Êó¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊóÆ»¡Ö²ÆìÀï80Ç¯¡¡¿·¤·¤¤ÀïÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É·×4ÅÀ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¼õ¾Þºî¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚJCJ¾Þ¡Û¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡á°ìÏ¢¤Î¼¯»ùÅç¸©·Ù¾ðÊóÏ³¤¨¤¤»ö·ï¤ÎÊóÆ»¢¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¤È¥¹¥í¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡áÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¡¦À¯¼£»ñ¶â¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤È¡ÖÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¹½ÃÛ
¡¡¡ÚJCJÆÃÊÌ¾Þ¡ÛÇë¸¶·ò¤µ¤ó¡áÃø½ñ¡Ö¥¬¥¶¡¢Àï²¼¤Î¿ÍÆ»°åÎÅ±ç½õ¡×