¥¯¥Þ¤¬½¸Íî¤ËÂçÎÌ½ÐË×¤Î¶²¤ì¡¢¡Ö£Ù£á£è£ï£ï¡ªËÉºÒÂ®Êó¡×¤ÇÍè·î¤«¤éÄÌÃÎ¡Ä¥É¥ó¥°¥êÉÔºî¤Ç
¡¡Ê¡°æ¸©¤Ï£±£±Æü¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×ÂÐºöÏ¢Íí²ñ¤ò¸©Ä£¤Ç³«¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¯¥Þ¤¬ÂçÎÌ½ÐË×¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÄ®¤äÎÄÍ§²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬¿©¤Ù¤ë¥Ö¥Ê¤ä¥ß¥º¥Ê¥é¡¢¥³¥Ê¥é¤Î¥É¥ó¥°¥êÎà¤¬ÉÔºî¤ÎÇ¯¤Ï¡¢½ÐË×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡££¸·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ö¥Ê¤È¥ß¥º¥Ê¥é¤¬ÉÔºî¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£²¼ï¤¬ÉÔºî¤À¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯£¹·î¡Á£²£´Ç¯£³·î¤Ï¡¢£µ£³£´·ï½ÐË×¤·¡¢¿Í¿ÈÈï³²¤¬£²·ïÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¸©¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¿©¤ÙÊª¤òµá¤á¤Æ½¸Íî¤ËÂçÎÌ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¼è¤ê»Ä¤·¤¿²Ì¼Â¤¬¥¯¥Þ¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í¶°úÊª¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òµá¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£±£°·îÃæ¤Ë¤ÏËÉºÒ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ù£á£è£ï£ï¡ªËÉºÒÂ®Êó¡×¤Ç½ÐË×¾ðÊó¤ÎÄÌÃÎ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï£´·î¤«¤éº£·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£³£·£¹·ï¤Î½ÐË×¤ò³ÎÇ§¡££··î¤Ë¤Ï¡¢ºä°æ»Ô¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ÞÂÐºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£·î¡¢¶ÛµÞÀ¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢»ÔÄ®¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÈ¯Ë¤¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²þÀµÄ»½ÃÊÝ¸îË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¸©¤Ï¡¢¼Í·âµ»½Ñ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤ä¡¢»ÔÄ®¤¬»ÙÊ§¤¦ÆüÅö¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿´ØÏ¢ÈñÌó£²£µ£·Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Àº£Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¡¢³«²ñÃæ¤Î£¹·îµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Íí²ñ¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©¼«Á³´Ä¶²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¿Í¿ÈÈï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ÇÏ¢·È¤·¡¢¿×Â®¤ËÊá³Í¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£¸©Ì±¤Ë¤Ï¡¢³Á¤ä·ª¤ÎÁá´ü¼ý³Ï¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤ò¿ÍÎ¤¤Ë°ú¤´ó¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£