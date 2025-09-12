Ž¢iPhone17¤Ï¹â¤¯¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤Ž£¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤ËÏ¯Êó¡ÄIT¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¶¯¤¯¿ä¤¹"¼Â¼ÁÂçÉýÃÍ²¼¤²"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÀ¤¤ÌÜµ¡¼ï
¢£³Æ¥â¥Ç¥ë5Àé¡Á2Ëü±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿iPhone 17
¤³¤Î9·î19Æü¤ËÁ´À¤³¦Æ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡£9·î12ÆüÌë9»þ¤«¤éÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥ï¥ó¥é¥ó¥¯°Ê¾å¹â²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â½çÄ´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈÎÇä²Á³Ê¡Ê°Ê²¼¡¢Á´¤ÆApple Store²Á³Ê¡Ë¤È¤½¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
º£²ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç3Ëü±ß¶á¤¯ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï±ß¤¬¼å¤¤¤«¤é¤À¡£
ºòÇ¯Æ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï³ÆÀ½ÉÊ5000±ß¡Á2Ëü±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²èÌÌ¡õ¹âÀÇ½¤ò¶Ë¤á¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ëiPhone 17 Pro Max¤Î2TB SSDÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È32Ëü9800±ß¡Ê¡ª¡Ë¤Ç¡¢20Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Þ¥Ë¥¢¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿Android¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß·¿¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â³Û¤À¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢2TB SSDÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï±Ç²èÀ©ºî¸½¾ì¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¤ÊÍÑÅÓ¸þ¤±¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÈÄ¾õ¥¹¥Þ¥Û¤Ç30ËüÄ¶¤¨¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÇÌµ°õiPhone¤ÎÂç²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëPlus¤ÏÇÑ»ß¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÇö·¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿iPhone Air¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£iPhone 17 Air¤¸¤ã¤Ê¤¤iPhone Air¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯ÁªÂò»è¤Ï¤ä¤Ï¤êiPhone Air¤À¤í¤¦¡£iPhone 17 Air¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¡£¤³¤³¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï´ûÂ¸¤ÎiPhone¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡Ê¤·¤ì¤Ã¤ÈÍèÇ¯¤ÏiPhone 18 Air¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡£
¤½¤ÎÇö¤µ¤ÏAir¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤ÌºÇÇöÉôÌó5.64mm¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎGalaxy S25 Edge¤¬Ìó5.8mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸½Ìò¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÇö¤È¤Ê¤ë¡Ê²áµî¤ÎÀ½ÉÊ¤â´Þ¤á¤ë¤È2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥â¥È¥í¡¼¥é¡ØMoto Z¡Ù¤¬ºÇÇöÉôÌó5.2mm¤Ç»Ë¾åºÇÇö¡Ë¡£½Å¤µ¤ÏÌó165g¤ÈiPhone 17¤è¤êÌó12g·Ú¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥á¥éÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¥«¥á¥é¼þ¤ê¤ÎÅÚÂæÉôÊ¬¡Ê¥×¥é¥È¡¼¡Ë¤¬Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥ì¥ó¥ºÉôÊ¬¤Î¸ü¤ß¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÀµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÜÂÎ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËiPhone Air¤ÎÆâÉôÉôÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤³¤Î¥×¥é¥È¡¼ÉôÊ¬¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ñ¥Í¥ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÇö¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢iPhone Air¤Ç¤ÏiPhone 17¤äiPhone 17 Pro¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¡Ç½¤¬¤ä¤à¤Ê¤¯¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¡£iPhone 17¤¬ºÇÂç30»þ´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢iPhone Air¤ÏºÇÂç27»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â´Ý°ìÆü¤Ï½½Ê¬»È¤¨¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¸½ºß¡¢iPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ³°ÉÕ¤±¤Î¡ØiPhone Air MagSafe¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤ì¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤òÌó1.5ÇÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢¼«Ëý¤ÎÇö¤µ¤âÂæ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¡£
¢£Çö¤µ¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä³°´Ñ¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¼åÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤¬1´ð¤·¤«ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£iPhone 17¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶á´ó¤Ã¤ÆºÙÉô¤òÂç¤¤¯»£¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤Ë¤âÈóÂÐ±þ¤À¡£¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÇº¤Þ¤·¤¤µ¡Ç½¥«¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆâÂ¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡ÊÄìÌÌ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÇÑ»ß¡Ë¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷Â®ÅÙ¤¬iPhone¤ÈÆ±¤¸USB 2.0ÁêÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡Ê±ÇÁü¤Î³°Éô½ÐÎÏ¤Ë¤âÈóÂÐ±þ¡Ë¡¢ºÙ¤«¤ÊÅÀ¤Çµ¡Ç½¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
È¿ÌÌ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤Ï6.5·¿¤ÈÂç¤¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇPro¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¾ï»þÉ½¼¨¤ä¡¢ºÇÂç120Hz¤Î¹âÂ®²èÌÌ½ñ¤´¹¤¨¡Ê¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¶Ë¤á¤Æ¥ê¥Ã¥Á¡£¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤âPro¾ù¤ê¤ÎA19 Pro¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¾À·¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â¾¯¤Ê¤¤iPhone Air¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¦Â¿µ¡Ç½¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ëµ¤·¤¿¼åÅÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËËþÂ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤ÊÇØÌÌ¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï1Ëü±ß°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿iPhone 17
²Ú¡¹¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿iPhone Air¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇºÇ¤âÇã¤¤ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥â¥Ç¥ë¤ÏiPhone 17¤À¡£Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤«¤éÂç¤¤¯ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢iPhone 17¤ÏºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ¤¬128GB¤«¤é256GB¤ËÄì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²Ì¡¢iPhone 16 256GB¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â1Ëü±ß°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê512GB¥â¥Ç¥ë¤â5000±ß°Â¤¤¡Ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢iPhone AirÆ±ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏPro¥â¥Ç¥ë¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¾ï»þÉ½¼¨¤ÈºÇÂç120Hz¤Î¹âÂ®²èÌÌ½ñ¤´¹¤¨¡ÊProMotion¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£Á°¼Ô¤ÏiPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò´°Á´¥ª¥Õ¤Ë¤»¤º¡¢Ãå¿®ÄÌÃÎ¤Ê¤É¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸å¼Ô¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î½ñ¤´¹¤¨Â®ÅÙ¤ò½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î1.5¡Á2ÇÜ¤Ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÉ½¼¨¤Ê¤É¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤É¤Á¤é¤âÃÏÌ£¤Êµ¡Ç½¤À¤¬¼ÂÍÑÀ¤Ï¹â¤¯¡¢°ìÅÙ´·¤ì¤¿¤é¤â¤¦¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¥«¥á¥é¼þ¤ê¤â°ì¸«Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÈÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬¤É¤Á¤é¤â4800Ëü²èÁÇ¤Î¹â²èÁÇFusion¥«¥á¥é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊiPhone 16¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î¤ß¡Ë¡£ºÙÉô¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°Å½ê»£±Æ»þ¤Î²òÁü´¶¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎiPhone¿·À½ÉÊ¶¦ÄÌ¤Î¿Ê²½¤È¤·¤Æ¡¢¼«»£¤êÍÑ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¿·³«È¯¤ÎÀµÊý·Á¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥Æ»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ë¥è¥³²èÌÌ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎiPhone 16¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎiPhone 17¤Ï¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£¶Ã¤¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ°õ¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Pro¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦¹â¤¹¤®¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÇ¯Pro¥â¥Ç¥ë¤òÇã¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤â¡Ö¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤â¤¦Çã¤¨¤Ê¤¤¡©¡¡Pro¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌó18Ëü±ß¤«¤é
µÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â17Ëü9800±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿iPhone 17 Pro¤À¤í¤¦¡£Âç²èÌÌ¤ÎiPhone 17 Pro Max¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï19Ëü4800±ß¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤è¤ê¹â¤¤¡£·Ú¡¹¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥ì¡¼¥àÀß·×¤ÎÁ´ÌÌ¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤«¤Ê¤êÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷³Ø8ÇÜ¥º¡¼¥àÁêÅö¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ä¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊüÇ®¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢Pro¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ë½ÅÎÌÁý¤äËÜÂÎ²£Éý°ìÇÕ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÇØÌÌ¥×¥é¥È¡¼¤Î°µÇ÷´¶¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¿··¿iPhone¤ÏÁ´¥â¥Ç¥ë¡ÖeSIM¡×ÀìÍÑ
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤Î9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿··¿iPhone¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ´¥â¥Ç¥ë¤Ë¶¦ÄÌ¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¡¢¤È¤¢¤ëÂç²þÊÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤ËÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿SIM¡Ê¥·¥à¡Ë¥«¡¼¥É¤¬´°Á´ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢eSIM¡Ê¥¤¡¼¥·¥à¡ËÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡Ë¡£
SIM¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï·ÀÌó¼Ô¾ðÊó¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤·ÈÂÓÅÅÏÃ¥¥ã¥ê¥¢¤Î²óÀþ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£eSIM¤Ï¤³¤ì¤ò´°Á´ÅÅ»Ò²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëµ¤·Ú¤Êº¹¤·ÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÊªÍý¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ê¤É¤òÁý¤ä¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·º£¡¢ÊªÍýSIM¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢eSIM¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ3000±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤¹¤Ç¤ËeSIM¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥É¥³¥â¤äau¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢iPhone´Ö¤ÎeSIMÅ¾Á÷¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡ÊeSIM¥¯¥¤¥Ã¥¯Å¾Á÷¡Ë¡¢°ìÉô³Ê°Â¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤³¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯Å¾Á÷¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¡¢¸Å¤¤Ã¼Ëö¤ÎeSIM¤òºï½ü¤·¤Æ¿·Ã¼Ëö¸þ¤±¤ËºÆÈ¯¹Ô¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·Ä¾¤¹ºî¶È¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ÎºÝ¡¢200±ßÄøÅÙ¤ÎÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎeSIM¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¤ªÎÙÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊeSIMÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ï¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºòº£ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëiPhoneÇã¤¤Àê¤á¡õÊì¹ñ¤Ç¤ÎÅ¾Çä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ê¤éÌµ°õ¤ÎiPhone 17¤Ç·è¤Þ¤ê
¶áÇ¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¿·Ì£¤Î¤Ê¤¤¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤Ð·ø¼Â¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿iPhone¤À¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¤ÏÎ÷²Á¥â¥Ç¥ëiPhone 16e¤¬¡¢º£²ó¤Ï·ãÇö¥â¥Ç¥ëiPhone Air¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³×¿·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£¡¢¡ÖÇã¤¤¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯iPhone 17¤À¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤é¤·¤¤°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐiPhone Air¤â¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¾¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¡Ç½¤¬¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¹©É×¤È²æËý¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯2025Ç¯¤ÎNo.1¥â¥Æ¥¹¥Þ¥Û¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤½¤Î»þ¡¹¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤«¤Ê¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£IT¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆiPhone Air¤Î¿·ÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êiPhone 17 Pro¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤¦iPhone 17¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£³§¤µ¤ó¤âÇº¤ßÈ´¤¤¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê1Âæ¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
»³²¼ Ã£Ìé¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë
IT¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£AI¤äVR¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¤ÎIT¤ä¡¢PC¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¢AVµ¡´ï¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò°¦¹¥¡£°ìÈÌ»ï¤«¤éÀìÌç»ï¡¢´ë¶È¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯²òÀâµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£
¡ÊIT¥é¥¤¥¿¡¼ »³²¼ Ã£Ìé¡Ë