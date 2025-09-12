CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤³¤È¤·11·î¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¡£¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é

¡ÚÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê 11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤Ë¡©°¦ÃÎ

¤³¤È¤·11·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê¡×¡£°¦ÃÎ¸©¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂç·¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¤Ç¤¹¡£

³«¶È½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Î¿ù¸¶¤µ¤ó¤Ë°ìÂ­Áá¤¯¡¢»ÜÀß¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¾¾ËÜÆ»Ìï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤¤¤ä¤¡¹­¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë»ö¶ÈÉô¡¦¿ù¸¶¹ãÂÀ¼çÇ¤¡Ë¡ÖÁ´Éô¤Ç180Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

ÆüËÜ½é½ÐÅ¹¤Î32Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à180Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤âÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡©

¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆüËÜ°ì¡×

¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¡¦¿ù¸¶¼çÇ¤¡Ë
¡Ö°û¿©Å¹¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£45Å¹ÊÞ ¿©´ØÏ¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆüËÜ°ì¡×

¤Ê¤ó¤È¡¢¿©´ØÏ¢¤ÎÅ¹ÊÞ¿ôÆüËÜ°ì¡ª2³¬¤Î¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ë¤Ï¡Ä

¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡Ö¹­¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÐ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹­¤¤¡ª²¿ÀÊ¤°¤é¤¤¡©¡×
¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¡¦¿ù¸¶¼çÇ¤¡Ë¡ÖÁ´Éô¤Ç800ÀÊ¼å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

¹­¡¹¤È¤·¤¿¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ë¤Ï¡¢12¤Î°û¿©Å¹¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¡£

¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡ÖÅì³¤ÃÏÊý¤ÎÂçÌ¾Êª¡È¤ß¤½¤«¤ÄÌð¾ì¤È¤ó¡É¡×
¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¡¦¿ù¸¶¼çÇ¤¡Ë¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤âÊÂ¤Ó¡¢¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°Â¾ë»Ô¤Î¡ÖËÌµþËÜÅ¹¡×¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£

È¾½Ï¤È¤í¤È¤í¾õÂÖ¤ÎÍñ¤Ë»°²Ï¥Ýー¥¯¤ÎÅâÍÈ¤²¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÅ¹Ì¾Êª¤Î¡ÖËÌµþÈÓ¡×¤ò¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª

¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡Ö°Â¾ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤³²¬ºê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡×
¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¡¦¿ù¸¶¼çÇ¤¡Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×

¤µ¤é¤Ë¡¢157Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾ー¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¤â¡£

Åì³¤ÃÏÊý¤Î¿Íµ¤Å¹¤â½¸·ë¡ª

¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡Ö¤³¤³¤¬OKAZAKI¤ª¤¤¤·¤¤MARKET¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡©¡×
¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¡¦¿ù¸¶¼çÇ¤¡Ë¡Ö¤³¤³¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢12Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Þ¥ë¥·¥§·¿¤Î»ÜÀß¡×

¡Ö¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¤ÎÎ¤¡×¤ä¡ÖÂç¤¢¤ó¤Þ¤­¤ÎÆ£ÅÄ²°¡×¤Ê¤É¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ä¿©ºà¤Ê¤É¤ò°·¤¦12¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢³èµ¤¤¢¤ë»Ô¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡ª

¡Ê»°°æÉÔÆ°»º¡¦¿ù¸¶¼çÇ¤¡Ë
¡Ö¸©³°¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¡¢Æü¡¹¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤¦¤¶¤¤¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë»È¤¤Êý¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ë¶á¤¤»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¤È¡¢Ì¾Å´¡¦ËÜ½É±Ø¤ò·ë¤Ö¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤â±¿¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¡Ê²¬ºê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤«¤éÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤¬1ÈÖ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ÏÂç¤­¤Ê¥¹ー¥Ñー¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×

¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê¡×¤Ï¡¢11·î4Æü¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡©°ìÍ÷¤Ç·ÇºÜ

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó (53Å¹ÊÞ) 
¡¦URBAN RESEARCH ware house 
¡¦ADAM ET ROPE 
¡¦ABAHOUSE 
¡¦¥¢¥ë¥Úー¥¸¥å¥¹¥Èー¥êー 
¡¦E.S.P. 
¡¦INGNI 
¡¦WEGO OUTLETS 
¡¦EDWIN OUTLET 
¡¦EPOCA 
¡¦MFC STORE / EXAMPLE
¡¦L.H.P 
¡¦ORIHICA 
¡¦OWNDAYS 
¡¦GAP OUTLET 
¡¦clear
¡¦GUNZE OUTLET 
¡¦COLONY 2139 OUTLET 
¡¦G-STAR RAW 
¡¦SHEL'TTER MOUSSY 
¡¦SHIPS OUTLET 
¡¦JOURNAL STANDARD/Spick & Span/ÉDIFICE et IÉNA 
¡¦SAVE THE DUCK
¡¦Theory 
¡¦¥¾¥Õ ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È
¡¦Ciaopanic/DOUDOU/Cheztoi by PALGROUP OUTLET 
¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó 
¡¦DEUS EX MACHINA OUTLET
¡¦TOMMY HILFIGER 
¡¦NICE CLAUP/OLIVE DES OLIVE 
¡¦nano-universe 
¡¦¥Ë¥³¥ë 
¡¦23¶è Select 
¡¦NEWYORKER OUTLET 
¡¦NOLLEY'S OUTLET 
¡¦Bazaar GALLARDAGALANTE 
¡¦BANANA REPUBLIC FACTORY STORE 
¡¦FREAK'S STORE OUTLET 
¡¦¥Ö¥ëー¥ìー¥Ù¥ë/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡¦¥¯¥ì¥¹¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸ 
¡¦¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È 
¡¦¥Ý¥í ¥é¥ë¥Õ ¥íー¥ì¥ó ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¹¥È¥¢ 
¡¦MERCURYDUO/EMODA/GYDA 
¡¦MARK&LONA 
¡¦MARcourt marché 
¡¦MICHAEL KORS 
¡¦¥Þ¥Ã¥­¥ó¥È¥Ã¥·¥å ¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー 
¡¦¥Þ¥Ã¥­¥ó¥È¥Ã¥·¥å ¥í¥ó¥É¥ó 
¡¦UNITED ARROWS OUTLET 
¡¦LACOSTE OUTLET 
¡¦LEVI' S FACTORY OUTLET 
¡¦LEPSIM 
¡¦ROYALPARTY/SPIPAL GIAL
¡¦ROPE PICNIC/VIS/JUN
¡¦WORLD OUTLET 

¡ÚÉþ¾þ»¨²ß¡Û28Å¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷

Éþ¾þ»¨²ß (28Å¹ÊÞ) 
¡¦ASICS WALKING 
¡¦¤¢¤·¤Ê¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó 
¡¦¥¢¥Ë¥¨¥¹¥Ùー 
¡¦ACE BAGS&LUGGAGE 
¡¦¥ª¥í¥Ó¥¢¥ó¥³
¡¦GaGa MILANO/GOLDEN CONCEPT
¡¦CAMPER 
¡¦gifthat 
¡¦¥¯¥éー¥¯¥¹ 
¡¦crocs 
¡¦kate spade new york 
¡¦¥³ー¥ë¥Ïー¥ó 
¡¦Colantotte OUTLET
¡¦Samsonite 
¡¦CITIZEN 
¡¦¥»¥¤¥³ー ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È 
¡¦ZERO HALLIBURTON 
¡¦CHARLES & K¦¥¦©¦³¦§ 
¡¦TUMI
¡¦Triumph
¡¦ÈÜÌï¸Æ 
¡¦FURLA 
¡¦VERITE 
¡¦madras/LANVIN COLLECTION 
¡¦¥âー¥À¡¦¥¯¥ì¥¢ ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È
¡¦Lunetterie/POLICE
¡¦RED WING SHOE STORE OUTLET
¡¦¥ï¥³ー¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¹¥È¥¢

¡ÚÀ¸³è»¨²ß¡Û23Å¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷

À¸³è»¨²ß (23Å¹ÊÞ) 
¡¦Anker Store
¡¦¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É | ¥í¥¤¥ä¥ë¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó | ¥¤¥Ã¥¿¥é
¡¦airweave
¡¦¥µー¥â¥¹ ¥¹¥È¥¢ 
¡¦SIXPAD
¡¦¤¸¤Ö¤ó¤Þ¤¯¤é¡Ü OUTLET
¡¦Celule 
¡¦¤¿¤ÁµÈ 
¡¦Wpc.
¡¦ZWILLING/STAUB 
¡¦T-fal OUTLET STORE 
¡¦¥Æ¥ó¥Ô¥åー¥ë 
¡¦TOYOTA GAZOO Racing
¡¦¥×¥é¥¶
¡¦Francfranc BAZAR 
¡¦BRUNO/TRAVEL SHOP MILESTO
¡¦HAY
¡¦HOME&FIELD FACTORY STORE by PEARL LIFE/CAPTAIN STAG
¡¦BOTANIST Factory/and Habit 
¡¦MEYER 
¡¦Yogibo Store 
¡¦LIVING HOUSE, Bazar Box 
¡¦ReFa 

¡Ú¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡Û18Å¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷

¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢ (18Å¹ÊÞ) 
¡¦¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È 
¡¦UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE 
¡¦ABC-MART/ABC-MART SPORTS 
¡¦GARMIN 
¡¦Callaway 
¡¦QUIKSILVER OUTLET
¡¦Columbia/MOUNTAIN HARDWEAR/SOREL 
¡¦THE NORTH FACE 
¡¦¥Æー¥éー¥á¥¤¥É 
¡¦New Balance Golf 
¡¦new balance factory store 
¡¦PEARLY GATES 
¡¦BILLABONG OUTLET
¡¦PUMA OUTLET 
¡¦Marmot 
¡¦¥Þ¥ó¥·¥ó¥°¥¦¥§¥¢/¥é¥ó¥Ð¥ó ¥¹¥Ýー¥ë
¡¦MERRELL 
¡¦LOUIS CASTEL 

¡Ú¥­¥Ã¥º¡Û¡Ú¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡Û¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷

¡¦¥­¥Ã¥º (3Å¹ÊÞ) 
¡¦F.O. FACTORY 
¡¦¥¹¥­¥Ã¥º¥¬ー¥Ç¥ó
¡¦¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î 

¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È (2Å¹ÊÞ) 
¡¦¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¿¹¤Î¤ª²È/¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¤Î¤ªÅ¹¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹ 
¡¦TOYS SPOT PALO

¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢ (1Å¹ÊÞ) 
¡¦PET PARADISE 

¥µー¥Ó¥¹ (3Å¹ÊÞ) 
¡¦¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô ATM
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È 
¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥·¥ó 

¡Ú°û¿©¡¦¿©ÊªÈÎ¡Û¡Ú¥Õー¥É¥³ー¥È¡Û14Å¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷

°û¿©¡¦¿©ÊªÈÎ (14Å¹ÊÞ) 
¡¦ESPRESSO D WORKS 
¡¦²Ì½Á¹©Ë¼²ÌÎÖ 
¡¦·¯¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤ 
¡¦KUA' AINA 
¡¦µ×À¤Ê¡¾¦Å¹ 
¡¦¥´¥Ç¥£¥Ð 
¡¦¥´¥ó¥Á¥ã 
¡¦SAN 
¡¦¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë 
¡¦Soup Stock Tokyo 
¡¦¥¿¥êー¥º¥³ー¥Òー 
¡¦¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó 
¡¦¥Ö¥ëー¥·ー¥ë 
¡¦¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯&¥«¥Õ¥§ 

¥Õー¥É¥³ー¥È (12Å¹ÊÞ)
¡¦¥Ï¥ó¥Ðー¥°&¥¹¥Æー¥­ ¤¤¤·¤¬¤Þ¹©Ë¼ 
¡¦¤¦¤Þ¤²¤Ê 
¡¦¥ªÆù¥ä 
¡¦¶Ì
¡¦ÃÛÃÏ¶ä¤À¤³ 
¡¦·Ü»°ÏÂ 
¡¦À¸¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¥¹¥Ñ¥é
¡¦ËÌµþËÜÅ¹ 
¡¦VEGEGO ¥ª¥Ì¥ì¥·¥¯¥¿¥ó ÀÐ¾Æ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð ¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö ÆÃÀ½ÎäÌÍ 
¡¦¥Þ¥ê¥ª¥ó¥¯¥ìー¥× 
¡¦Ì¾¸Å²°Ì¾Êª ¤ß¤½¤«¤Ä Ìð¾ì¤È¤ó 
¡¦ÌÍ²° Í¥¸÷ 

¡ÚOKAZAKI MARKET¡Û23Å¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷

À¸³è»¨²ß (2Å¹ÊÞ) 
¡¦CRASH GATE 
¡¦3COINS+plus 

°û¿©¡¦¿©ÊªÈÎ (18Å¹ÊÞ) 
¡¦Ë½¤ì¤óË·¥Á¥­¥ó 
¡¦¤¦¤Ê¤®³äË£ ¤ß¤«¤ï »°¿åÄâ 
¡¦¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¤ÎÎ¤ 
¡¦Âç¤¢¤ó¤Þ¤­¤ÎÆ£ÅÄ²° 
¡¦¤ªÆùÁ·¥¹¥®¥â¥È 
¡¦¤ªÆù¤ÎÀìÌçÅ¹ ÀÐÀî²° 
¡¦À¾¾ò±à ËõÃã¥«¥Õ¥§ 
¡¦»¥ËÚµû²Ï´ß57ÈÖ ¤¤¤­¤¤¤­¼÷»Ê 
¡¦¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 
¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÍÒ ¥Ñ¥ó¤Î¥È¥é 
¡¦¥À¥«¥Õ¥§ 
¡¦·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã ¤ª¤³¤² 
¡¦É÷ÅÚ»Ô¾ì¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤ä
¡¦É÷ÅÚ»Ô¾ì¤³¤À¤ï¤ê¤ä
¡¦É÷ÅÚ»Ô¾ì¤Þ¤á¤¾¤¦
¡¦ËÌ³¤Æ»¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î´Û 
¡¦¾ÆÆù °Âèß  
¡¦¥ä¥Þ¥µ¤Á¤¯¤ï 

¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢ (3Å¹ÊÞ) 
¡¦P's-first 
¡¦PET THREE 
¡¦»³ÅÄÇÀ±à FARM&DOGS 