¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø12·î¤Î·¯¤Ø¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬·èÄê¡ªÆÃÊó¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø
¿Íµ¤´Ú¹ñ½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î98¡ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë
À¤³¦Ãæ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¤·¡¢°î¤ì¤ëÈþËÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡£ÂÔË¾¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤Ä½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø12·î¤Î·¯¤Ø¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÊó¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡¢Âè24²óÁ´½£¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î´Ú¹ñ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿ËÜºî¡£Ìò¼Ô¤òÌ´¸«¤ë¹â¹»À¸¤È¿Íµ¤Ìò¼Ô¤ÎÅ¾¹»À¸¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¹»»þÂå¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤Æµá¤á¹ç¤¦½÷À¤¿¤Á¤Î¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡ÈÅß¤Î³¤¤Ç¤Îî°íð¡É¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡ØÉ×ÉØ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à: µ¶¤ê¤ÈÉü½²¡Ù¡Øµþ¾ë¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢»ÒÌò½Ð¿È¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥½¥ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥½¥ë¤È±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼æ¤«¤ì¹ç¤¦ÇÐÍ¥»ÖË¾¤Î¹â¹»À¸¥¹¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤ÎÈëÊõ¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡£2¿Í¤¬ËÂ¤°¤Î¤Ï¡¢¡ÈÍ§¾ð¡É¤È¡ÈÎø¡É¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¥½¥ë¤¬¥¹¥¢¥ó¤Ë¡Ö»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡¢2¿Í¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ñÏÃ¤òÂª¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿´¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿Ì´¤ò¸ì¤ë¥¹¥¢¥ó¤Ë¡¢¥½¥ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¡ÖÍ§¾ð¥â¥Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥¹¥¢¥ó¤Ë¥½¥ë¤Ï¡¢¤½¤Ã¤È¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡ÖÎø°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬Í§¾ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¶ì¤·¤à¥½¥ë¤È¡¢Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤âÆ±µéÀ¸¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢¤Þ¤ÀºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¢¥ó¡£¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¢¥ó¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Èº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¥½¥ë¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö°¦¤À¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë½ý¤Ä¤±¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¢¥ó¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÈþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÆÃÊó¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ4Ëç¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
